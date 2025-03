La inesperada reacción de Shakira a los insultos que lanzan contra Piqué

Durante una reciente entrevista, la cantante no pudo evitar sonreír al escuchar el controversial insulto en contra de su ex.

Shakira sigue disfrutando de su estancia en México como parte de su gira Las Mujeres ya No Lloran World Tour, que ha resultado todo un éxito total y que incluso la ha llevado a anunciar cuatro fechas en agosto y septiembre de este 2025.

Sin embargo, una de las situaciones que ha acaparado una gran polémica en redes sociales, es la forma en que los fans de la cantante se organizan en cada concierto para insultar a Gerard Piqué con la frase “ching* a tu madre Piqué”, hecho al que Shakira por fin reaccionó.

La reacción de Shakira a los insultos a contra Piqué

Durante una entrevista que Shakira le concedió a la periodista Danielle Dithurbide, la cantautora no pudo evitar una gran sonrisa al escuchar el controversial insulto, y contestó: “Yo no escucho, yo no escucho porque tengo esas cosas (in ears) en los oídos, no las escucho mucho”.

Shakira (REUTERS)

«Escucho lo bonito de ‘Shakira, Shakira’ o ‘Shakira, mi hermana, ya eres mexicana’. Eso sí, lo escucho y lo entiendo, pero ya, otras cosas mejor no las escucho. Pero que digan lo que quieran», agregó.

Durante la charla, la intérprete de Te felicito se declaró fascinada con su estancia en México, y previo al anuncio de sus próximas cuatro presentaciones en el país, la cantautora colombiana se confesó amante del país.

Shakira y Gerard Piqué (Getty Images)

«Primero que está muy lindo. Estoy encantada con el trato, con el cariño. No me quiero ir. Y si me voy, pues voy a volver. Estoy enamorada del público mexicano, lo que me dan cada día, de esa lealtad, de ese amor. Cómo me han reparado el alma. Ríen, bailan, lloran, reflexionan conmigo».

Al escuchar que ahora es considerada como un estandarte de las personas que ahora no ocultan que la están pasando mal en su vida, Shakira expresó: “Sí, no es fácil porque nos han enseñado a esconder los sentimientos en una sociedad en la que, sobre todo ahora con las redes sociales, todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos alguna vez alguna decepción, pero hay que seguir celebrando la vida, celebrando con la gente que uno ama, con aquellos que nos valoran de verdad y el público ha hecho una gran labor en hacerme sentir valorada”.

Shakira aprovechó el dolor para convertirlo en música

Ante el comentario de que supo aprovechar esta situación para convertirlo en música, la cantante subrayó: “Yo creo que lo que he vivido de cierta manera ha sido un proceso alquímico, ¿sí? De toda esa rabia, toda esa frustración, todo el dolor, todo lo que pudiera sentir en algún momento, transformarlo y aprovecharlo en creatividad, en productividad, para poder reconstruirme”.

Shakira y Piqué (Getty Images)

Sobre sí continúa siendo la “Shakira de los pies descalzos” o ya es otra mujer distinta, la artista aclaró: «Es que la llevo adentro. No se ha ido a ninguna parte. Ahí está. Tuve muchos diálogos con ella en muchos momentos y precisamente me recordó quién era, me recordó mi valor. Yo creo que cuando se sufre ciertas decepciones, que son normales en la vida, que todos las vamos a encontrar en algún momento, uno se siente pequeño, se siente que ha perdido su propio valor. Yo me he sentido protegida por el cariño de mi público, y de alguna manera eso me ha salvado, eso y el cariño de mis hijos, de mis amigos, de mi familia”.

Haciendo alusión a su exitosa frase, “Las mujeres ya no lloran”, que además da nombre a su gira, Shakira no ocultó que aún llora en ciertas ocasiones.

https://www.youtube.com/embed/cacPsfib_rE?si=LEHM6ncYnOKk4RLR

«Solo por las razones necesarias. El tema es que antes nos decían cómo llorar, ¿no? A puertas cerradas, no llorar delante de los hijos, no llorar, esconder el dolor, ¿no? Guardar las formas, la compostura. Nadie te puede decir cómo sanar, nadie te puede decir cómo reconstruirte. En la sinceridad yo creo que está la sanación, en eso de mentirse a uno mismo, mentir a la sociedad, eso ya no va».

Finalmente, Shakira declaró que continúa reconstruyéndose tras el giro radical que ha dado su vida en estos últimos años, y dejó entrever que, por muy bien que se le pueda ver, todavía no se recupera por completo. “Yo los procesos de sanación tardan muchos años, ¿eh? Una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz, incluso con un dolor, un dolor profundo, o alguna herida que no sana”, concluyó.