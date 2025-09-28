La inesperada confesión de Jennifer Lopez sobre su divorcio de Ben Affleck: “Fue lo mejor que me ha pasado”

Jennifer López rompió el silencio sobre uno de los capítulos más mediáticos de su vida: su divorcio con Ben Affleck.

La relación entre Lopez y Affleck ha tenido varios capítulos desde que comenzó en 2002. Después de su primera ruptura en 2004, retomaron su romance en 2021 y se casaron en julio de 2022, primero en Las Vegas y luego con una ceremonia en Georgia. Sin embargo, en enero de 2025 la cantante presentó la solicitud de divorcio, citando diferencias irreconciliables.

Jennifer Lopez habla como nunca sobre su divorcio con Ben Affleck

Jennifer Lopez calificó su divorcio de Ben Affleck como «lo mejor que me ha pasado en la vida» en una nueva entrevista con CBS Sunday Morning, mientras promocionaba su última película, El Beso de la Mujer Araña, cinta que produce su exesposo.

“Sinceramente, debo decir que fue lo mejor que me ha pasado. Porque me cambió… no me cambió, me ayudó a crecer como necesitaba crecer. A ser más consciente de mí misma. Creo que soy una persona diferente ahora que el año pasado», aseguró.

La cantante admitió que filmar la película mientras enfrentaba el final de su matrimonio resultó una experiencia abrumadora.

“Fue duro. Fue una época muy difícil. Era difícil no pensar en cosas. Fueron los mejores y los peores momentos, en cierto modo», continuó la actriz.

«Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, era como si no fuera la mejor época. Pensaba: ‘¿Cómo puedo reconciliarme con esto?’. Pero uno lo supera».

El mejor Verano que ha tenido

Jennifer Lopez , quien finalizó su divorcio de Ben Affleck en enero, dijo que el verano pasado fue “probablemente el mejor verano que he tenido”.

“Me divertí muchísimo. Ahora disfruto más de las cosas”, compartió. “La alegría está en vivir estos momentos y en abrazar la vida y todo lo que te trae, por las lecciones que te da y por todos los triunfos que te trae. Y los momentos difíciles son las lecciones, y tienes que entenderlo”.

«Y una vez que lo haces, todo se vuelve un poco más ligero y realmente puedes volar», añadió. «Si eso no hubiera sucedido, no lo entendería».

Sin embargo, Lopez reconoció que no habría podido protagonizar El beso de la mujer araña si no fuera por su ex esposo: “La película no se habría hecho sin él y Artists Equity”, dijo. “Y siempre le daré ese reconocimiento”.

“Lo financiaron. Le dije que este era el papel para el que había nacido y que quería hacerlo, y él dijo: ‘De acuerdo’. Y él ayudó a que sucediera”, recordó.

Con información de Quién