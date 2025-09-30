La importante razón por la que Cazzu tiene fotos de Christian Nodal en su casa pese a la polémica

La cantante Cazzu tiene un importante motivo para conservar algunas fotografías de Christian Nodal a pesar de la batalla legal que enfrentan.

Cazzu tiene fotos de Christian Nodal en su casa pese a que hace unas semanas, durante su plática en el podcast Se Regalan Dudas, confesó que enfrenta una batalla legal con el artista sonorense para obtener el permiso que le permita viajar con su hija, Inti, durante sus compromisos profesionales.

En el programa chileno ‘¡Tal cual sin filtro!’ se reveló que la artista argentina quiere que su primogénita crezca con una buena imagen de su papá y por ello lo tiene presente a través de fotos.

Cazzu tiene fotos de Christian Nodal en su casa

La periodista Mandy Fridmann reportó en el programa chileno ‘¡Tal cual sin filtro! que Cazzu tiene un detalle muy especial con su hija, Inti, al colocar fotos de su papá, Christian Nodal , en su cuarto con el aparente objetivo de que la niña siempre lo tenga presente.

Christian Nodal y Cazzu viajaron a Francia con su hija Inti para estar en Paris Fashion Week (Instagram)

“Cazzu le tiene en el cuarto de la nena unas fotos con su papá. La última foto que se tomó con Christian la tiene. Tiene fotos de cuando recién nació en su casa. En el cuarto de Inti, Cazzu tiene fotos de Inti con su papá y ella le pone música de su papá”, reveló la comunicadora.

Christian Nodal y Cazzu posan por primera vez junto a su bebé (Instagram)

“Lo que está interesada Cazzu, yo creo, es que (Inti) crezca con una inteligencia emocional importante y con los menos traumas posibles. Según lo que me dijeron, porque yo no lo vi, hay una foto, incluso, de los tres juntos”, agregó.

Cazzu celebró el segundo cumpleaños de Inti sin Christian Nodal

El pasado 14 de septiembre de 2025, Cazzu celebró en Argentina el segundo cumpleaños de su hija, Inti, con una fiesta llena de colores inspirada en el bosque.

Cazzu y su hija Inti (Instagram)

La cantante se aseguró de que la niña viviera un día inolvidable y para eso le organizó un festejo lleno de juegos y detalles pensados especialmente para ella, donde recreó un mundo de fantasía decorado con figuras de ranas, animales del bosque, flores y banderitas de colores que llenaron el lugar de vida y alegría.

Sin embargo, Christian Nodal volvió a captar la atención mediática tras su notoria ausencia en el cumple número dos de su hija.

El reportero de espectáculos Alex Rodríguez confirmó con el equipo del cantante sonorense que la ausencia de Nodal se debió a compromisos profesionales: el artista ofreció un concierto gratuito en Morelia, Michoacán, como parte de las Fiestas Patrias. A pesar de no estar presente físicamente ni publicar felicitaciones en redes, su equipo asegura que “siempre está al pendiente de la niña”.