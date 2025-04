‘La gente sigue matándose’: showrunner de ‘The Last of Us’

Este próximo lunes 14 de abril llegará a Max el primero de los siete episodios de la segunda temporada de The Last of Us, serie basada en el popular videojuego homónimo de Naughty Dog y ambientada en un no muy lejano futuro postapocalíptico habitado por un tipo de de zombis conocidos como «infectados».

Craig Mazin, «showrunner» del programa junto a Neil Druckmann, admite que, teniendo en cuenta el tenso y difícil contexto geopolítico y social que se vive en el mundo, los espectadores encontrarán «paralelismos con los acontecimientos actuales», como ya ocurrió con la primera entrega.

The Last of Us llegó en enero de 2023, con el recuerdo fresco de la pandemia de Covid-19 y el confinamiento todavía muy fresco en la mente de los espectadores que quedaron atrapados por la historia de Joel y Ellie, encarnados por Pedro Pascal y Bella Ramsey.La alianza de estos personajes para intentar sobrevivir en un mundo en el que una terrible infección derivada de un hongo ha acabado con casi toda la humanidad, fue el punto fuerte del show. Ahora, en la temporada dos, el público también encontrará nuevos espejos contemporáneos para reflejar una lucha que ha sido, según Mazin, una constante en la historia la humanidad.

«Lo interesante es que siempre hemos tenido pandemias», reflexiona el creador en una entrevista concedida a Europa Press en la que subraya que la sociedad «siempre se han enfrentado a estas cosas».

Información de Agencia Reforma