La foto de una modelo ‘pisoteando’ la faja de un kimono en una campaña publicitaria de Valentino causa críticas en la Red

La empresa de moda italiana Valentino publicó recientemente fotos de una nueva campaña publicitaria protagonizada por la modelo japonesa Koki para la próxima colección de temporada de la marca en Japón. No obstante, las imágenes han provocado una explosión de críticas en las redes sociales.

En una foto, Koki está sentada sobre un obi, una prenda tradicional japonesa que se coloca encima del kimono, como una banda ancha alrededor de la cintura. En otra imagen, la modelo camina con tacones altos encima del obi, simulando una especie de pasarela.

“¡Los japoneses nunca ponen el obi del kimono en el suelo ni lo pisotean!”, señaló un usuario de Twitter.

Japanese people never lay kimono obi on the ground or step on it with their feet!!

This image is exactly the Cultural Appropriation by foreigners!!!

(Many Japanese don't care that foreigners wear kimono.)#VALENTINO pic.twitter.com/c84guop9H7

— uzume (@_uzume__) April 1, 2021