La extraña enfermedad que tiene Justin Bieber por culpa de una garrapata

El cantante canadiense Justin Bieber confesó que le fue diagnosticada la enfermedad de Lyme, lo cual explicará en su documental que estrenará el próximo 27 de enero.

Bieber, quien recientemente lanzó el sencillo Yummy que marca su regreso a la música, utilizó sus redes sociales para hablar de dicho padecimiento que ha afectado su salud en general.

Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mierda, metanfetamina, etc… No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general”, escribió el cantante de 25 años.