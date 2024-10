Tras la muerte de Liam Payne, Robbie Williams hizo un llamado a reflexionar sobre las dificultades de juzgar a alguien sin conocer lo que realmente están pasando.

Robbie Williams compartió un conmovedor homenaje a Liam Payne, ex integrante de One Direction, quien falleció el pasado miércoles tras caer de un tercer piso en el hotel donde se alojaba en Buenos Aires, Argentina.

La emotiva reflexión de Robbie Williams tras la muerte de Liam Payne

A través de su cuenta de Instagram, Robbie Williams, expresó su dolor por la pérdida. En lugar de compartir una foto, el músico británico publicó un intercambio de mensajes que tuvo con Payne, de quien fue mentor en The X Factor. en julio de 2022, en el que Liam le agradecía su apoyo.

“Gracias, amigo. Significa mucho para mí. Estoy muy nervioso, pero no voy a retroceder. Deséame suerte”, escribió el ex One Direction.

“Ve por ello. ¡Estoy muy orgulloso de ti!”, le respondió Williams.

“¿Cómo darle sentido a la tragedia de Liam Payne? Obviamente, mis primeros sentimientos hacia su muerte fueron como los de todos los demás. Conmoción, tristeza y confusión. Y para ser honesto, mientras escribo estas palabras, ahí es donde todavía estoy”, inició su mensaje.

Robbie reflexionó sobre las dificultades de juzgar a alguien sin conocer lo que realmente están pasando. Y aseguró que aunque el internet es cruel, las personas tienen el poder de cambiar y ser más compasivos, incluso hacia las celebridades.

One Direction (Carlos Alvarez/Getty Images)

“Creo que en estos momentos vale la pena repetirlo: no sabemos qué está pasando en la vida de las personas. El dolor que están sufriendo y qué los hace comportarse de la forma en que se comportan. Antes de juzgar se debe dar un poco de libertad. Antes de escribir algo en internet, piensa ‘¿de verdad necesito publicar esto? Porque eso es lo que estás haciendo. Estás publicando tus pensamientos para que cualquiera los lea. Aunque no creas realmente que las celebridades o sus familias existen, están ahí en piel y hueso y son inmensamente sensibles”, agregó.

Robbie Williams recuerda su batalla con la salud mental

En su mensaje, Robbie Williams confesó que se enfrentó “tribulaciones similares” durante su juventud, y que también pensó que podría ser víctima de sus propias batallas con la salud mental.

El intérprete de Angels, reconoció que durante una época de su vida, se enfrentó a sus más oscuros demonios, y que incluso, tras la muerte de Heath Ledger, él sería el siguiente en morir.

Robbie Williams (Getty Images)

“A los 31 años todavía tenía mis demonios. Recaí. Sentía dolor. Sentía dolor porque recaí. Recaí por una multitud de razones dolorosas. Recuerdo cuando falleció Heath Ledger y pensé: ´Soy el siguiente´. Por la gracia de Dios y/o por pura suerte, todavía estoy aquí. Desafortunadamente, Internet seguirá siendo Internet. Los medios de comunicación seguirán siendo los medios de comunicación y la fama seguirá siendo fama. Sin embargo, como individuos tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Podemos ser más amables. Podemos ser más empáticos”, continuó.

“Incluso, los famosos necesitan tu compasión. Qué chico tan guapo y talentoso. Qué pérdida tan trágica y dolorosa para sus amigos, su familia, sus fans y, por lo que se ve, de la energía que este momento ha creado para el mundo entero. Sé amable”, finalizó.