La cuarta temporada de Rick y Morty estrena tráiler; habrá más de Mr. Poopybutthole y los Meeseeks

Las locas aventuras de Rick y Morty regresan el diez de noviembre con el estreno de los cinco primeros capítulos de la cuarta temporada de la serie de animación.

La frenética ficción creada por Dan Harmon y Justin Roiland trae de vuelta al cínico científico y a su nieto, que volverán a desatar la locura colectiva con sus estrafalarias y desfasadas historias.

El adelanto, publicado por la cuenta de Twitter de Adult Swim, anticipa el satírico y gamberro tono habitual de la serie. Son muchas las nuevas aventuras que vivirán Rick y Morty en un regreso en el que también están de vuelta viejos conocidos como Mr. Poopybutthole o varios Meeseeks.

Q: When is Rick and Morty coming back?

A: Sunday November 10th at 11:30p #rickandmorty pic.twitter.com/USxMVU6yiI

— [adult swim] (@adultswim) October 7, 2019