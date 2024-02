Victoria Ruffo sigue disfrutando de la noticia del embarazo de la novia de José Eduardo, fruto de su relación con Eugenio Derbez, por lo que no se descarta que la ex pareja pueda reencontrarse en breve.

Victoria Ruffo está muy emocionada tras saber que será abuela

Durante su encuentro con distintos reporteros, la actriz manifestó que no pensaba sentirse tan ilusionada por la llegada de su primera nieta, pero cuando recibió la noticia de su próximo debut como abuela, las cosas cambiaron.

“Yo sí, fíjate que no pensé que me fuera a emocionar porque yo decía que me tenía sin cuidado, y la verdad me tenía sin cuidado, no le estoy molestando a mi hijo de que ya quiero un nieto, pero ahorita estoy muy contenta, muy, muy, contenta”, contó Ruffo a medios como Sale el Sol.

Luego de que se difundiera un video en que Victoria aseguró que no cuidaría nietos, pues ella ya había hecho su trabajo con sus hijos, todo indica que la perspectiva de la llamada ‘Queen de las telenovelas’ cambió de opinión, pues ante la pregunta de si cuidará a su nieta, solo dijo: “pues poquito sí”.

Asimismo, Ruffo reveló que ya le dio su primer regalo a la bebé. “Le fui a comprar, lo primerito, le dije ‘este va a ser el primer regalo de la niña’, es ropita para salir del hospital, o sea, la primera ropita que se ponga de recién nacida”, detalló.

La condición de Victoria Ruffo para posar con Eugenio Derbez en foto familiar

No obstante, la artista de 61 años descartó que José Eduardo vaya a ponerle su nombre a la niña. “No, eso es decisión de ellos, no creo que se llame como yo, ya hay muchas Victorias, yo, mi hija, no, yo creo que es decisión de ellos, creo que ya tienen dos o tres por ahí que les gusta mucho”, declaró.

Sobre el consejo que le dio a su hijo para su futura labor como padre, Vicky reveló: “Que cumpla, que le enseñe valores, que lo enseñe a ser un bonito ser humano como lo es él, y yo creo que lo va a educar bien”.

Por otra parte, Victoria Ruffo dijo cómo será como abuela. “Pues yo soy regañona, pero ¿por qué no?, pero también soy… sí mimo y también soy linda. Es la verdad, como uno lo tiene que educar, pues uno los maleduca”, aseveró.

Finalmente, Victoria Ruffo aseguró que a pesar de que no ha pensado en lo que pasará el día que se reencuentre con su ex Eugenio Derbez, si tiene muy claro el único motivo por el que aparecería junto a él en una foto.

“Fíjate nada más, ¿qué haríamos Dios mío?, eso sí para el bautizo nos tendremos que ver las caras, como no. Si nos pagan bien, sí posaríamos para una portada”, manifestó al respecto.