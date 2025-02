La Casa Blanca responde a video viral de Selena Gomez con polémico mensaje

El video en el que Selena Gomez llora ante las deportaciones de migrantes en Estados Unidos, ya tuvo respuesta de la administración de Donald Trump.

La administración de Donald Trump respondió al video viral de Selena Gomez con un polémico video (Getty Images)

El video viral de Selena Gomez, en el que aparece llorando y lamentándose por las deportaciones de migrantes que dieron inicio en Estados Unidos con el regreso de Donald Trump a la presidencia de ese país, ya recibió una respuesta de la Casa Blanca.

Donald Trump le responde a Selena Gomez… a través del Instagram de la Casa Blanca

El mensaje de la cantante, actriz y empresaria de 32 años, que ha sido calificado como un acto de solidaridad, humanidad y congruencia con los grupos afectados, especialmente porque ella tiene raíces mexicanas, no fue bien visto por la administración de Trump, que reviró el mensaje de Selena al publicar un video en el que tres mujeres señalan a los migrantes como victimarios en las muertes de sus hijas.

Las redadas y deportaciones masivas de migrantes fueron una de las promesas de Donald Trump para volver a la Casa Blanca (Anna Moneymaker/Getty Images)

De esta forma, lo que de inicio fue una muestra de apoyo de Selena Gomenz hacia las personas que han sido vulneradas en sus derechos al aplicarse una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense, se convirtió en el pretexto perfecto para revivir el discurso y la idea de que los migrantes son criminales, que blandió Donald Trump desde su primera campaña política para llegar a la Casa Blanca.

Casa Blanca responde a video viral de Selena Gomez con polémico mensaje

En el video publicado en las redes sociales de la Casa Blanca, la administración de Donald Trump responde a Selena Gomez con los testimonios de tres mujeres blancas quienes explican que perdieron a sus hijos a manos de migrantes y, al mismo tiempo, ponen en entredicho la veracidad del video que publicó y borró la protagonista de Only Murders in The Building, el cual –sin embargo– fue recuperado y viralizado en cuestión de horas.

La Casa Blanca publicó un polémico video para resonder al video viral de Selena Gomez (Getty Images)

“¿Qué pasa con nuestros hijos que fueron brutalmente asesinados, violados y golpeados hasta la muerte?”, dice una de las mujeres en la grabación difundida por la Casa Blanca.

Veracidad de apoyo de Selena Gomez a migrantes deportados es puesto en duda por la Casa Blanca

“Al ver ese video, es difícil creer que sea realmente genuino y real porque ella es una actriz. No sabes por quién estás llorando”, dice otra.

En el mismo sentido y tono se pronuncia una más quien, con sus palabras, va más allá y busca darle un significado retorcido al video de Selena Gomez: “Siento que es una artimaña para engañar a la gente y generar simpatía por la anarquía”.

Las frases de las tres mujeres continúan construyendo una imagen criminal de las personas que llegan a sin documentos a Estados Unidos: “Mi hija era una niña. Hay muchos otros niños cuyas vidas fueron arrebatadas debido a personas que cruzan aquí ilegalmente. No lloraron por nuestras hijas. Nadie se ha levantado, excepto nosotras, las madres, para llorar por nuestros hijos”.

Respuesta de la Casa Blanca a Selena Gomez resalta apoyo a Donald Trump de sus simpatizantes

Un elemento a destacar del video es el marcado apoyo que recibe Donald Trump de sus simpatizantes, según expresan las mujeres en la grabación al hacer afirmaciones como: “Estoy tan feliz de que Trump haya ganado. Estoy tan contenta de que este sea uno de los primeros proyectos de ley que ayudan con la inmigración”.

Sin embargo, pareciera que a ningua de las madres que aparece en la grabación le importa que se utilicen sus pérdidas para politizar y radicalizar aún más la ya de por gran división que existe en Estados Unidos entre los seguidores del presidente Trump y sus detractores, quienes (como queda claro con el caso de Selena Gomez) son descalificados desde las instituciones del gobierno.

“Solo han pasado dos semanas desde que asumió el cargo y está asumiendo la responsabilidad y tomando medidas y logrando que las cosas sucedan. El presidente Trump realmente se preocupa por el pueblo estadounidense. Se preocupa por la familia estadounidense. Realmente aprecio todo lo que Donald Trump ha hecho. Apoyamos al presidente Trump y hacemos que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro”, concluyen.