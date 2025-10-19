La cartelera de cine en 2026: estas son las películas que todos estamos esperando

Si pensabas que 2025 había sido un año increíble para el cine, prepárate: 2026 viene con todo.

Personajes que amamos regresan, nuevas historias que te pondrán la piel chinita y aventuras que te harán reír y llorar están más cerca que nunca.

Esta es la lista de películas que todos estamos esperando y que prometen ser las más taquilleras de 2026.

Las películas más esperadas de 2026

28 Years Later: The Bone Temple

Fecha de estreno: 16 de enero de 2026

La cuarta película de la icónica saga Exterminio está más cerca de lo que crees. Hemos sido testigos de la transformación de un mundo infectado por un virus en las anteriores entregas: 28 días después, 28 semanas después y 28 años después.

Ahora, la historia continúa con 28 Years Later: The Bone Temple, una nueva trama dentro de este universo que se convierte en una pesadilla de la que no podrás escapar.

Esta vez, los infectados ya no son la mayor amenaza: el verdadero peligro está en los sobrevivientes. Porque a veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos… y esta película promete ser la prueba más inhumana y aterradora de este dicho.

Cumbres Borrascosas

Fecha de estreno: 14 de febrero de 2026



Margot Robbie y Jacob Elordi brillan en la nueva película de romance gótico Cumbres Borrascosas. El clásico de la escritora Emily Brontë regresa, pero esta vez con un giro completamente inesperado.

En esta nueva versión, el romance se siente más salvaje que nunca, más moderno y más provocador.

Bajo la dirección de Emerald Fennel, esta dupla de actores nos promete una de las historias de amor y obsesión más intensas que hayamos visto en la pantalla grande en años recientes.

The Bride!

Fecha de estreno: 6 de marzo de 2026

Maggie Gyllenhaal dirige y readapta la historia clásica de los años 30, donde Frankestein, con la ayuda del Dr. Euphronius, resucita a una mujer asesinada para convertirla en la novia del monstruo.

Con un reparto de ensueño, Jessie Buckley interpreta a la novia, Christian Bale da vida al icónico Frankenstein, y los acompañan Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz, Annette Bening y Peter Sarsgaard.

Una combinación de talentos que desde ya ha convertido a esta película en una de las más esperadas de 2026.

Project Hail Mary

Fecha de estreno: 20 de marzo de 2026

El sol se está apagando, lo que significa que la Tierra necesita a alguien que salve a la humanidad y a todos los seres vivos de la extinción.

¿Y quién será la única esperanza? Un profesor con prácticamente cero posibilidades de triunfar. Se trata de Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, quien tiene en sus manos la tarea de salvar a toda la humanidad de un desastre cósmico, pero una amistad completamente inesperada significa que tal vez no tendrá que hacerlo todo él solo.

El trailer rompió récords con millones de vistas y todo apunta a que será uno de los estrenos más grandes del próximo año.

Toy Story 5

Fecha de estreno: 19 de junio de 2026

Toy Story ha marcado a generaciones completas de cinéfilos y después de los primeros sneak peaks de su próxima película, la emoción (y las teorías) entre los fans están a todo lo que dan. Lo que sí está confirmado es que Woody y Buzz están de regreso para vivir una nueva aventura juntos.

Esta vez, los juguetes se enfrentarán a algo que nunca antes habían visto: la tecnología. Woody regresa luego de que Jessie lo busca para ayudarla a enfrentar a Lily Pad, la nueva villana de la historia… y el nuevo juguete favorito de Bonnie.

Esta nueva entrega de la franquicia de Toy Story se presenta como una mezcla perfecta entre nostalgia y la vida actual que promete llegar a nuestros corazones una vez más.

La Odisea

Fecha de estreno: 17 de julio de 2026

Christopher Nolan reunió a un verdadero dream team de Hollywood para crear La Odisea, una película que promete revolucionar el cine.

Matt Damon lidera el elenco acompañado de Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y Benny Safdie.

Con uno de los cineastas más reconocidos en su generación, efectos espectaculares con la tecnología IMAX y un elenco lleno de estrellas, la experiencia de La Odisea promete ser épica, intensa e inolvidable.

Spider-Man: Brand New Day

Fecha de estreno: 31 de julio de 2026

El legado de Tom Holland como Spider-Man empezó en 2017 y, después de una larga espera tras los acontecimientos de …Sin Camino a Casa (2021), finalmente regresa a la pantalla grande.

Tras un final completamente inesperado, dejándonos con miles de dudas sobre lo que pasará en su rincón del «Spider-Verse», por fin podemos empezar a contar los días para correr al cine.

Lo que más nos emociona es descubrir quiénes aparecerán en esta nueva aventura: ya se han confirmado varios personajes como Hulk y Punisher, y hace unos días se confirmó la llegada de Daredevil, con lo que está película se anticipa desde ya como una de las más épicas del Universo Marvel.

Avengers: Doomsday

Fecha de estreno: 18 de diciembre 2026

Hasta ahora todo lo que sabemos de Avengers: Doomsday es poco, pero el regreso de Robert Downey Jr. al UMC como Dr. Doom nos hizo saltar de la emoción.

Entre los rumores que circulan, se dice que el primer tráiler podría llegar mucho antes de lo que creíamos.

En esta nueva historia de Avengers veremos caras conocidas y algunas sorpresas nuevas, mientras los hermanos Russo llevan nuestras expectativas al cielo, después de que en 2019 nos volaron la cabeza con Avengers: Endgame.

Con información de Quién