La espera terminó y este domingo 9 de febrero se realiza la entrega de los Premios Oscar a lo mejor del cine mundial.

El evento se realiza en el Dolby Theatre de Los Angeles y contará con las más grandes estrellas del cine.

Pero, antes de la entrega de premios se realiza la tradicional alfombra roja donde actrices, actores y directores desfilan mostrando las últimas tendencias en la moda.

Vestidos elegantes, sobrios, majestuosos y hasta algo extravagantes han marcado tendencia luego de ser mostrados en una gala de este calibre.

¿CUÁNTO COSTÓ LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS OSCAR 2020?

El costo total de la ceremonia se estima en 44 millones de dólares, según WalletHub, incluyendo 24 mil 700 dólares sólo para la alfombra roja.

Con una superficie total de más de 1.500 m2, la alfombra –de la que una parte será reciclada y otra donada a organizaciones humanitarias– requiere 900 horas de trabajo y un equipo de 18 personas para su instalación.

En el Dolby Theater, donde se realizará la ceremonia, se usarán seis kilómetros de cable eléctrico y dos de seda, además de 32.000 grapas, 12.000 flores y más de 55 litros de pintura.

La industria cinematográfica invierte más de 100 millones de dólares cada año en la promoción de películas nominadas al Óscar, que se traduce en una aumento promedio de 15 millones en taquilla para la ganadora y un aumento del 20% en los honorarios de los actores galardonados.

Otra gran ganadora es la ciudad de Los Ángeles, que inyecta a su economía unos 130 millones de dólares por la esperada gala.

MÉXICANOS QUE COMPITEN POR UN OSCAR 2020

Los mexicanos Rodrigo Prieto y Mayes Rubeo fueron nominados al premio Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a la Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en las películas El irlandés, de Martin Scorsese, y Jojo Rabbit, de Taika Waititi, respectivamente.

Prieto, quien también trabajó con Alfonso Cuarón en el filme Solo con tu pareja (1991), competirá por tercera ocasión por la estatuilla dorada, luego de estar nominado por las cintas Brokeback Mountain (2006) de Ang Lee; y Silence (2017) de Scorsese.

En esta ocasión, el mexicano, quien inició su carrera en comerciales de televisión, compite con Lawrence Sher, por Guasón (Joker); Jarin Blaschke, por El faro (The lighthouse); Roger Deakins, por 1917; y Robert Richardson, por Había una vez… en Hollywood (Once upona time… in Hollywood).

Rodrigo Prieto ganó en cinco ocasiones el premio Ariel por su trabajo en los filmes Sobrenatural (2005), de Jay Gruska; Fibra óptica (1998), de Francisco Athié; Un embrujo (1998), de Carlos Carrera; Amores perros (2000) de Alejandro González Iñárritu; y Biutiful (2010) de Alejandro González Iñárritu.

A su vez, la diseñadora de vestuario mexicoestadounidense Mayes Rubeo compite por un premio Oscar por su trabajo en la cinta Jojo Rabbit, del director neozelandés Taika Waititi.

Rubeo, quien comenzó su carrera profesional con diseñadores como Enrico Sabbatini, está nominada en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario con Sandy Powell y Christopher Peterson (El irlandés); Mark Bridges (Guasón); Jacqueline Durran (Mujercitas) y Arianne Phillips (Había una vez… en Hollywood).

La mexicana ha trabajado en producciones como Apocalypto (2006), Avatar (2009), Guerra mundial Z (2013), Warcraft (2016) y en la próxima cinta de Thor: Ragnarok (2017).

La ceremonia de entrega de la edición 92 de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.