Kylie Minogue promete ‘show espectacular’ en los BRIT Awards 2024

Kylie Minogue y Dua Lipa actuarán en la entrega de los premios en Londres este sábado y ambas están planeando algo espectacular para sus fans.

Una fuente cercana a ellas, dijo a la columna Bizarre del periódico The Sun que “Kylie y Dua van a levantar el techo del O2 de Londres. Dua abrirá el espectáculo con fuerza y tendrá más de 20 bailarines con ella sobre el escenario. También tiene una sorpresa especial preparada para que sea un verdadero show”.

Kylie Minogue dará un show espectacular en los BRIT Awards

Se trata, explicó, “de un pop poderoso y contundente que seguramente pondrá a todos en pie. El set de Kylie es igual de asombroso y The O2 se convertirá en una fiesta enorme cuando ella esté en el escenario”.

Kylie interpretará algunos de sus sencillos más conocidos, incluido su éxito de 2023, Padam Padam. La estrella del pop también está trabajando en una rutina que lucirá visualmente “espectacular”.

Indicó que, al igual que Dua, Kylie tiene un ejército de bailarines que actuarán junto a ella. Estará trabajando en un popurrí de algunos de sus grandes éxitos en el escenario y, naturalmente, su gran éxito, Padam Padam, estará presente. “Visualmente ambas actuaciones son simplemente espectaculares y se verá increíble ya sea que estés entre el público o mirándolas desde casa”.

Kylie Minogue está dispuesta a aprovechar el gran éxito que tiene

Mientras tanto, Kylie reveló recientemente que se niega a “dormir” en medio de su actual “ola” de éxito. La popularidad de la cantante ha fluctuado a lo largo de su carrera, pero ahora está decidida a aprovechar todas las oportunidades que se le presenten.

“Le dije a alguien en mi sello: ‘está sucediendo ahora. No hay siesta’. Estoy tremendamente inspirada en este momento. Estoy en un punto de mi vida en el que sé que no es eterno. Sólo quiero maximizar esta ola brillante. Si no estás remando para cuando llegue esa ola, no tienes esperanza”, indicó.

Con información de Quién