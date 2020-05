Kylie Jenner no es multimillonaria y Forbes la desenmascaró

Ya sea por sus bikinis de infarto, los videos de su adorable hija Stormi o por un nuevo lanzamiento de su línea de cosméticos, Kylie Jenner siempre da de que hablar. La más pequeña de la dinastía Kardashian-Jenner ahora se encuentra en el ojo del huracán por supuestamente tejer una ‘red de mentiras’ y asegurar que es multimillonaria, cuando realmente su negocio no es tan rentable como nos lo pintó.

Todo inició este viernes cuando salió a la luz un controversial artículo en el sitio Forbes deEstados Unidos llamado “Inside Kylie’s Jenner web of lies and why she is no longer a billionaire” (‘Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es multimillonaria’).

En el artículo publicado por Forbes –revista que hace meses la nombró la multimillonaria más joven-, se expone que Kylie y Kris Jenner,crearon una ‘red de mentiras’ alrededor del éxito financiero de Kylie Cosmetics entre 2016 a 2018. Según Forbes, la familia Kardashian-Jenner proporcionó documentos que mostraban que los ingresos anuales de la compañía de Kylie en estos años se encontraban entre 307 millones y 360 millones de dólares por año.

Sin embargo, ahora la publicación revela que los números reales fueron de 125 millones para 2018, 177 millones para 2017 y que en 2016, la misma publicación no quiso revelar el número pues consideraron que ‘fue muy exagerado’.

Por| Vanguardia