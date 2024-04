Kylie Jenner desmiente los rumores de que está embarazada de Timothée Chalamet

Kylie Jenner mostró su vientre plano después de que múltiples fuentes alimentaron los rumores de que está embarazada de su primer bebé junto a su novio Timothée Chalamet.

La estrella del reality The Kardashian, de 26 años, compartió algunos vistazos de su abdomen mientras modelaba piezas del quinto lanzamiento de su línea de ropa Khy a través de su cuenta de Instagram.

Kylie Jenner provoca rumores de embarazo

Si bien Kylie Jenner optó por usar unos jeans de tiro bajo para un ajuste «más grande», pasó a lucir unos pantalones «clásicos de pierna recta» que «se ajustaban perfectamente» a su cuerpo.

La empresaria continuó mostrando piel con una camiseta ajustada de un solo hombro, una camisa ceñida y un top corto.

Jenner provocó por primera vez especulaciones sobre su embarazo a principios de este mes cuando el comediante Daniel Tosh difundió rumores que había escuchado de un empleado de una tienda de comestibles en Malibú, California.

“Esta persona cualquiera de la tienda de comestibles me está diciendo que alquilaron toda la tienda, la cerraron y luego actuaron como si estuvieran comprando comestibles”, dijo a los oyentes del podcast Tosh Show. «Esta fue la escena que aparentemente sucedió: Kylie revela que está embarazada nuevamente del hijo de Timothée», continuó. “Qué bomba”.

¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet esperan a su primer hijo?

Aunque el rumor se disipó en su momento, una afirmación similar se volvió viral en las redes sociales esta semana. Aunque Kylie Jenner no ha abordado directamente estos rumores, fuentes cercanas le dijeron a Us Weekly que «no está embarazada».

La ex integrante de Keeping Up With the Kardashians ya es mamá y comparte a su hija Stormi, de 6 años, y a su hijo Aire, de 2, con su ex Travis Scott.

Desde que se supo la noticia de la separación de la pareja en enero de 2023, Jenner ha sido vinculada con Chalamet.

Después de que Jenner y la estrella de Wonka, de 28 años, fueron fotografiados saliendo de la casa del otro en múltiples ocasiones, la pareja hizo su primera aparición pública en un concierto de Beyoncé en septiembre de 2023. Luego asistieron a una cena en la Semana de la Moda de Nueva York, fueron fotografiados en el US Open y se besaron en los Globos de Oro.