Kuno Becker dice que consideraría volverse gay si todas las mujeres fueran como Raquel Bigorra

En la actualidad Raquel Bigorra es la mujer más odiada dentro del mundo del espectáculo, ya son varios los famosos que se pronuncian en su contra luego de que Daniel Bisogno diera a conocer en “Ventaneando” que fue traicionado por la cubana pues esta vendió a una revista información íntima sobre su persona, lo que fue confirmado por Pati Chapoy.

Ahora es Kuno Becker quien se pronuncia en contra de la conductora del programa “Las tardes con Bigorra”, pues durante su paso por la entrega de los Premios Ariel, dejó claro ser parte del equipo de ‘El Muñe’.

El actor de la película “El día de la unión”, antes que nada, negó que alguna vez sostuviera un romance con el consentido de Chapoy, ya que no es homosexual pero consideraría serlo si todas las mujeres fueran como Bigorra.

“Me tacharon de gay del señor Daniel Bisogno. Me tacharon de que yo era novio, por lo menos yo era el oficial, de Daniel Bisogno… Me enseñaron el video de la señora… a Daniel lo conozco personalmente y es una buena persona le guste a quien le guste y al que le parezca me vale madres… Me enseñan el video de la que dijo eso y digo, ‘pues yo no soy gay, pero si todas las mujeres fueran como ella, en una de esas lo pensaría”

Recalcó que no le molestan los rumores alrededor de su orientación sexual, sino “la deslealtad, la traición”, así como que la gente se meta en la vida de los demás.

Posteriormente brindó su apoyo a Daniel a través de Twitter, donde bromeó al pedirle seguir siendo su novio oficial.

Mientras que Fernanda Tapia y Jorge “Coque” Muñiz están a favor de Bigorra, personalidades como Ana María Alvarado, Sergio Mayer, Natália Subtil, Niurka Marcos, Alfonso de Anda, Atala Sarmiento e Ingrid Coronado, dicen que desde hace varios años notaron que la cubana es una manipuladora.