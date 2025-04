Kristen Stewart y Dylan Meyer se casan en una ceremonia íntima en Los Ángeles

El sitio de noticias TMZ informó que Stewart y Meyer recogieron su licencia de matrimonio a principios de semana.

Kristen Stewart y Dylan Meyer están oficialmente casadas.El sitio de noticias TMZ informó que la actriz de Crepúsculo, de 35 años, y la guionista se dijeron el famoso ‘Sí acepto’ en una boda íntima en su casa de Los Ángeles.

Según informó el medio, entre los invitados se encontraban la estrella de Pretty Little Liars, Ashley Benson, y su esposo, Brandon Davis.

Kristen Stewart y Dylan Meyer se casan en Los Ángeles

El sitio de noticias informó que Kristen Stewart y Dylan Meyer recogieron su licencia de matrimonio a principios de semana. Las imágenes y el video obtenidos por TMZ muestran a Stewart y Meyer intercambiando votos y compartiendo un tierno abrazo.

Kristen Stewart y Dylan Meyer comenzaron a salir en 2019 y Meyer hizo oficial su relación a través de su perfil de Instagram en octubre de ese mismo año. En noviembre de 2021, Stewart confirmó en The Howard Stern Show que ella y Meyer se habían comprometido. La actriz Stewart reveló que fue Meyer quien le propuso matrimonio.

Kristen Stewart y Dylan Meyer (Instagram)

«Nos casaremos, sin duda lo haremos», dijo Stewart. «Quería que me propusiera matrimonio, así que creo que definí con precisión lo que quería y ella lo logró. ¡Vamos a hacerlo!».

“No es un hecho que yo sea la indicada, ¿sabes? Es decir, con dos chicas, nunca se sabe quién va a cumplir con ese rol de género tan raro, y nosotras no lo hacemos ni lo pensamos así», explicó la actriz.

¿Dónde se conocieron Kristen Stewart y Dylan Meyer?

.»Entonces pensé: ‘Espera, bueno, seguro que no soy yo’. Y estuve bromeando un rato, como: ‘No quiero ser yo quien proponga matrimonio, quiero que me propongan matrimonio’, y entonces ella simplemente lo hizo realidad. Fue tan tierno», continuó.

Kristen Stewart y Dylan Meyer se conocieron en el set de una película en 2013. Durante una aparición en noviembre de 2019 en The Howard Stern Show, Stewart reveló que no fue hasta años después que la pareja volvió a interactuar en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común.

Kristen Stewart y Dylan Meyer (Instagram)

“La conocí hace años en una película y hacía como dos años que no la veía. De repente, llegó a la fiesta de cumpleaños de una amiga y le pregunté: «¿Dónde has estado y cómo es que no te conocía?», recordó Stewart.

Durante una aparición en marzo de 2024 en el podcast Not Skinny But Not Fat, la actriz de Spencer reveló que ella y Meyer también están considerando formar una familia juntos. “Hemos hecho cosas muy molestas, como congelar nuestros óvulos y cosas así», dijo Stewart. «Así que, si queremos, podemos. Estamos manteniendo eso abierto».