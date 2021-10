Kristen Stewart hará película de ciencia ficción con Steven Yeun

Ella viene de incursionar en el género navideño con la comedia Happiest Season y de encarnar a la princesa Diana de Gales en el drama Spencer. Sin embargo, el siguiente paso en la trayectoria de la célebre actriz tiene sabor a ciencia ficción. Esta semana, Kristen Stewart reveló que protagonizará una película que —según dio a entender— versará sobre una historia de amor en el espacio.

En conversación con EW, Kristen Stewart afirmó que estelarizará un drama high-concept de ciencia ficción. Ahí compartirá créditos con el surcoreano Steven Yeun, quien apenas este año aspiró al Óscar por Mejor actor gracias a la entrañable Minari. La histrión reveló además una brevísima sinopsis del enigmático proyecto, la cual genera muchas más preguntas que respuestas.

«En realidad, es una historia de amor entre un satélite y una boya [espacial]. Es difícil de explicar. Espero no estropearlo, porque es un guión escrito de forma revolucionaria», precisó.

Y eso es todo lo que sabemos de la susodicha cinta. Se desconoce quién dirige, quién escribe y quién produce. Por lo pronto, el contar con dos intérpretes del calibre de Stewart y Yeun basta para ir levantando expectativas en el público. Asimismo el uso del calificativo «revolucionario» siempre es un buen gancho y mínimo la premisa apunta a algo completamente sui generis.

De momento, Kristen Stewart ostenta otra venidera película de ciencia ficción, el cual yace en etapa de posproducción. Se trata de Crimes of the Future, que dirige David Cronenberg y cuyo reparto complementan Léa Seydoux y Viggo Mortensen. Una sinopsis de IMDb sugiere que esta cinta de horror ahondará en la metamorfosis humana con motivo del «entorno sintético» de «un futuro no muy lejano».

En 2020, Stewart protagonizó Underwater, un largometraje igualmente encasillado en el sci-fi, donde un grupo de investigadores submarinos descubren criaturas hostiles en las profundidades del mar. Por su parte, Steven Yeun también tiene experiencia en el género, gracias a títulos como Okja y la serie animada Invincible, donde presta voz al superhéroe titular.

El siguiente estreno comercial con Kristen Stewart será Spencer, bajo la dirección de Pablo Larraín. Arribará a salas de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Para México, aún no hay fecha oficial de lanzamiento.

Fuente:CinePremiere