Kit Harington rechazó otra película de superhéroes antes de Eternals

Quizás para nadie sea una sorpresa, que un actor como Kit Harington que alcanzó el reconocimiento mundial con Game of Thrones, haya sido llamado en alguna ocasión para aparecer en una película de superhéroes, mucho antes de que existiera Eternals. Sin embargo, saberlo de sus propias palabras nos remueve por tanto del campo de la especulación.

A pesar de que el actor fue bastante hábil para no revelar con ninguna de sus palabras, cuál fue aquel otro proyecto que le pusieron sobre la mesa, sí explicó (vía) las razones por las que lo rechazó en aquel momento y prefiero elegir ahora a un personaje que de hecho es el elemento humano de la historia y no el superhéroe.

«No diré cuál fue, pero sí, hubo otra [película de superhéroes] que rechacé hace ya algún tiempo», le contó Harington a Total Film. «Fue hace mucho, pero también porque no se sentía como correcto en aquel tiempo. Y creo que tuve razón. Mi cabeza por entonces estaba en el mundo de Jon Snow».

Sus palabras advierten que el ofrecimiento llegó durante un momento en el que Game of Thrones todavía seguía bastante viva. De hecho hace algún tiempo el actor confesó que trabajar en Jon Snow le había creado algunas problemáticas personales en el terreno emocional y mental. Cuestiones que le orillaron incluso a buscar ayuda profesional tras el final de la serie.

“Atravesé por algunos problemas mentales y dificultades de salud tras Game of Thrones y durante todo el final para ser honesto”, dijo el actor. “Creo que fue principalmente por la naturaleza del show y todo lo que yo había realizado en él por años”.

Una vez liberado del bastardo -ni tan bastardo- de Invernalia, el actor pudo recuperar el interés en la actuación. A su retorno del lado oscuro Harington trabajó con Xavier Dolan en La vida y muerte de John F. Donovan, en donde interpretó a un periodista con ciertos problemas emocionales. Más tarde aceptó la oferta de Marvel para Eternals y la clave por la que aceptó participar en el filme de Chloe Zhao, fue la naturaleza de su personaje.

«El mundo de los cómics y los superhéroes ya llamó antes y no me gustó el personaje, ni el papel, ni el tiempo indicado para hacerlo, así que lo rechacé», explicó. «Y éste [en Eternals] se siente correcto para mi. Me gusta que el personaje que me ofrecieron no es necesariamente un Eterno. Es un humano. Eso me gusta. Siento que puedo hacer algo con eso, viene con todas estas fallas humanas. Así que fue el personaje lo que me atrajo a hacerlo, además claro, de formar parte del MCU y lo emocionante de todo ello».

Fuente: Cinepremiere