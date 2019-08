Kit Harington deja atrás ‘Game of Thrones’ y se une a Marvel

Solo han pasado tres meses desde el final de “Game of Thrones”, y después de haberse internado en una clínica de rehabilitación, el actor Kit Harington, conocido por ser Jon Snow en la serie épica de HBO, ya tiene un nuevo proyecto por delante y todo parece indicar que podría unirse en los próximos meses al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), así lo informó este viernes Deadline.

La fuente del citado medio indica que Marvel y Kevin Feige podrían anunciar la inclusión del actor británico durante este fin de semana en los eventos de la D23 Expo 2019. Hasta el momento no hay detalles de su personaje o de la película/serie en la que podría sumarse.

“Todo Marvel y Disney está ocupado con la D23 Expo 2019 este fin de semana en Anaheim. No pude averiguar qué película, y no había nadie alrededor para averiguar, lo que probablemente no lo harían de todos modos. Sin embargo, no me sorprendería que algunos de esos detalles se completen antes de que termine el fin de semana. Manténganse al tanto”, comentó Mike Fleming Jr. en Deadline.

Con la D23 Expo 2019 actualmente en curso, hay muchos nuevos anuncios potenciales que podrían incluir revelar la participación de Harington en el UCM. ¿En cuanto a dónde podría aparecer el actor en la franquicia? Eso es una incógnita en este momento.

Los próximos proyectos de Marvel Studios incluyen “Black Widow” el 1 de mayo de 2020, “The Falcon” y “The Winter Soldier” en otoño de 2020, “The Eternals” el 6 de noviembre de 2020, “Shang-Chi y Legend of the Ten Rings” el 12 de febrero de 2021, “WandaVision” en primavera 2021, “Loki” en la primavera de 2021, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” el 7 de mayo de 2021.

Fuente: Vanguardia