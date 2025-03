Kim revela qué hará con el valiosísimo anillo de compromiso que le dio Kanye

Durante el más reciente episodio de ‘The Kardashians’, la empresaria reveló que todavía tiene el anillo de compromiso que le dio el rapero.

El 21 de octubre de 2013, Kanye West le propuso matrimonio a Kim Kardashian en su cumpleaños número 33 de la única manera que el cantante y productor pudo haberlo hecho: En un estadio. El rapero alquiló el AT&T Park de San Francisco y le hizo la pregunta en presencia de amigos y familiares, así como de una gran orquesta.

Ahora, la empresaria reveló los planes que tiene para su valioso anillo de compromiso de 15 quilates que el músico diseñó junto a Lorraine Schwartz.

Kim Kardashian revela que pasará con el anillo que le dio Kanye West

Durante el más reciente episodio de The Kardashians, Kim Kardashian reveló que todavía tiene el anillo de compromiso, con valor de entre 2 y 4 millones de dólares, que le dio Kanye West, la única joya que no se llevó a París cuando sufrió el famoso robo de 2016 en la Semana de la Moda.

“La joya con la que comprometí con Kanye fue una de corte cojín y fue la única que no me llevé a París”, dijo Kardashian, refiriéndose al robo. “Así que esa se la voy a dar a Northie porque estaba conmigo cuando me comprometí”, dijo en el programa. “Y la sostuvo después y le tomé una foto. Tenía solo unos meses”.

Apenas unos meses antes del incidente de París, el rapero renovó el anillo de su entonces esposa con una esmeralda de 20 quilates, también diseñada por Schwartz. Kardashian también afirmó que considera su anillo de compromiso de diamantes como la joya más importante de todas.

Kim Kardashian busca la custodia total de sus hijos

En medio del polémico comportamiento público y en las redes sociales de Kanye West, Kim Kardashian podría emprender acciones legales para obtener la custodia total de sus hijos.

A un mes de las últimas publicaciones que West en las redes sociales, varias fuentes confirmaron a Us Weekly que Kardashian “está considerando solicitar la custodia total» de sus hijos: North, 11, Saint, 8, Chicago, 6, y Psalm, 5.

“Se encuentra en una situación muy difícil al tener que criar a sus hijos juntos”, compartió una fuente. “Ahora mismo él está muy distraído y ella no quiere decir nada malo de él, pero la seguridad de sus hijos es lo que la motiva a considerarlo”. Una segunda fuente señaló que Kardashian «está preocupada» porque el comportamiento de West en Internet pueda «crear problemas» en sus hijos.