Kim Kardashian detalló los episodios de inestabilidad emocional, conflictos familiares y pérdida de seguridad que la llevaron a poner fin a su matrimonio con el rapero Kanye West tras casi una década juntos.

En una entrevista íntima en el podcast Call Her Daddy, Kim Kardashian habló abiertamente sobre los momentos más difíciles de su matrimonio con Kanye West y reveló qué situaciones marcaron el punto final en su relación.

Según la empresaria, la falta de estabilidad emocional y financiera fue determinante para decidir su separación del rapero.

Kim Kardashian revela los motivos reales de su divorcio de Kanye West

Kim describió su matrimonio con West como “tóxico”, explicando que la inestabilidad emocional y los comportamientos impredecibles de Kanye generaban un ambiente insostenible para ella y sus hijos.

“No sentirme segura, emocional ni financieramente, fue una de las señales más claras de que debía terminar el matrimonio”, confesó Kardashian.

Uno de los episodios más impactantes fue cuando Kanye, durante un episodio emocional, regaló cinco Lamborghinis. “Un día estaban ahí, al otro ya no. Se los daba a sus amigos sin más”, relató Kim.

Kim Kardashian aparece llorando por Kanye West en un tráiler del nuevo documental In Whose Name? (Getty Images)

Kim también recordó como uno de los momentos más dolorosos el hecho de que Kanye hiciera pública una conversación privada sobre un posible aborto durante el embarazo de su hija North.

“Hay cosas que simplemente no se dicen en público. Eso cruzó todos los límites”, agregó.

La socialité señaló que las constantes tensiones, las ausencias emocionales de Kanye, y su negativa a buscar ayuda médica afectaron profundamente la dinámica familiar.

La prioridad de Kim Kardashian siempre ha sido su rol como madre. Según explicó, cuando su salud mental comenzó a deteriorarse, supo que debía actuar por el bien de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

“Cuando tu estabilidad emocional está en juego, y eso te impide criar bien a tus hijos, tienes que tomar decisiones. Tuve que salvarme”, confesó.

¿Cuándo se divorciaron Kim Kardashian y Kanye West?

Kim Kardashian y Kanye West finalizaron oficialmente su divorcio en noviembre de 2022, tras casi dos años de trámites legales. La pareja, que se casó en mayo de 2014 en una ceremonia en Italia, decidió separarse a comienzos de 2021, cuando Kardashian presentó la solicitud de divorcio alegando diferencias irreconciliables.

Kim Kardashian y Kanye West. (Getty Images)

A lo largo del proceso, la atención mediática fue constante, especialmente debido a las declaraciones públicas de Kanye y las tensiones familiares que surgieron mientras intentaban resolver la custodia compartida de sus cuatro hijos.

Durante ese periodo, Kim se mostró firme en priorizar el bienestar de sus hijos y su salud emocional. A pesar de los altibajos, ambos lograron llegar a un acuerdo sobre la custodia y la división de bienes sin llegar a juicio.