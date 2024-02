Kim Kardashian quiere volver a enamorarse y compartir su vida con una pareja

Después de haber tenido varios novios famosos (incluido su ahora cuñado) y de estar casada en tres diferentes ocasiones, Kim Kardashian aseguró que quiere volver a enamorarse y considera que sería bueno compartir su vida con una pareja.

Kim Kardashian deja abierta su puerta al amor

Y no es que en su vida le haga falta el amor, ya que la futura abogada y empresaria de 43 años tiene cuatro hijos, producto de su matrimonio con Kanye West, ahora conocido como Ye: North West, de diez años; Saint West, de ocho años; Chicago West, de seis años y Psalm West, de cuatro años.

Kim Kardashian quiere volverse a enamorar y compartir su vida con una pareja, pero…

El último o, mejor dicho, el matrimonio más reciente de Kim Kardashian fue con el rapero y productor Kanye West, entre 2014 y 2022, año en que finalmente terminó el juicio de divorcio que la dueña de Skims dio inicio en febrero de 2021; y tras un breve y mediático noviazgo con el comediante Pete Davidson, por quien incluso se hizo un muy escondido tatuaje, ahora Kim dijo en entrevista con This Life of Mine with James Corden cómo se encuentra su vida afectiva en estos momentos.

“No me siento sola, así que estoy bien. Tengo a mis hijos, tengo trabajo, tengo mi familia, pero sería bueno compartir la vida con alguien. Pero cuando lo haces, es algo tan importante que no lo tomo a la ligera”, aseguró Kim Kardashian sobre darse una nueva oportunidad en el amor.

¿Es Odell Beckham Jr. el nuevo novio de Kim Kardashian?

La estrella del reality show The Kardashians, quien además de su matrimonio con Kanye West, anteriormente estuvo casada con el basquetbolista Kris Humphries (entre 2011 y 2013) y con Damon Thomas (entre 2000 y 2004), ha sido vinculada sentimentalmente con el jugador de la NFL, Odell Beckham Jr., en los últimos meses. Sin embargo, hasta ahora, Kim no ha hecho oficial esta relación.

Una fuente aseguró recientemente a la revista People que Kim Kardashian y Odell Beckham Jr. no tienen prisa para dar un siguiente paso. “Ninguno de los dos tiene mucha prisa por meterse en algo serio”.

Kim asistió a la fiesta de cumpleaños con temática de los años 90 de Odell en la ciudad de Nueva York, celebración en la que estuvieron presentes otras figuras como Lori Havey, Ashley Graham y Emily Ratajkowski; lo cierto es que la presencia de Kardashian generó especulaciones sobre si su amistad con el deportista iba más en serio.

Kim Kardashian quiere una nueva pareja, pero se toma las cosas con calma

En una entrevista distinta, Kim Kardashian también insistió en que no tiene prisa por encontrar el amor, a pesar de que está dispuesta a volver a compartir su vida en pareja.

“Definitivamente me tomaré mi tiempo y creo que hay muchos factores, especialmente cuando tienes hijos y eres consciente de las personas que entran en tu vida”, dijo la empresaria en el podcast On Purpose.