Kim Kardashian presume figura de impacto a sus 40 años

Las redes sociales se encendieron al instante después de que la empresaria e influencer, Kim Kardashia, compartiera una fotografía en un pequeño traje de baño mientras realizaba su rutina de ejercicio.

Entre la oscuridad y con una buena iluminación que contrasta su espectacular cuerpo, la mujer con hermoso maquillaje y un larga cabellera rubioplateada haciendo ejercicio con sus brazos en una dorsalera, usando solo un pequeño bikini negro unido por los costados, dejando al aire su abdomen.

En menos de una hora, la también modelo obtuvo más de un millón y medio de “me gusta” en su publicación. La imagen tiene más de 11 mil comentarios, entre ellos el de su hermana Khloé Kardashian, quien escribió: “Bien, ahora solo estás jugando con mis emociones”.

La mayor de las hermanas del clan Kardashian-Jenner volvió a comprobar que a sus 40 años sigue manteniendo la figura que la hizo llegar a ser modelo.

Las integrantes del clan han sido criticadas por subir a sus redes sociales fotografías de sus cuerpos que, según critican, llegan a parecer irreales. Un hecho recordado fue cuando Kim Kardashian afirmó que las imágenes tomadas por los paparazzi durante un viaje a México en abril de 2017 fueron editadas por los fotógrafos para perjudicarla.

Kim Kardashian ha sido socialité desde que tenía 19 años, posteriormente se convirtió en modelo de diferentes marcas cuando triunfó al lado de su familia con el reality Keep it Up With the Kardashians. También sacó su propia marca de fragancias, cosméticos y vestimenta, siendo ella la modelo principal.

Información de Multimedios