Kim Kardashian podría ser la villana en la película live action de ‘Bratz’

De cameos ligeros y voz en dibujos animados, Kim Kardashian está redefiniendo su carrera como actriz. Te contamos todo lo que se sabe sobre este nuevo proyecto.

La faceta de Kim Kardashian como actriz no es algo nuevo . La también empresaria continúa expandiendo su carrera en el entretenimiento, y su próximo paso podría ser como la villana de la nueva película live action de las Bratz, la icónica línea de muñecas que marcó a una generación.

De acuerdo con reportes de Variety, la empresaria y estrella de reality se encuentra en conversaciones para asumir el papel de la villana en la producción de Amazon MGM Studios. El rumor generó revuelo en redes, especialmente por su fuerte presencia estética y su reciente incursión en personajes dramáticos.

El proyecto, que aún no tiene fecha de estreno confirmada, está en manos del dúo de guionistas Karen McCullah y Kirsten Smith, responsables de éxitos como 10 Things I Hate About You y Legally Blonde, lo que ha generado grandes expectativas en torno al tono irreverente y divertido que podría tener la película.

Kim Kardashian (Getty Images)

Aunque aún no se han revelado detalles específicos del personaje que tendría Kim Kardashian, muchos consideran que el universo Bratz encaja perfectamente con la imagen pública de Kardashian.

Los papeles de Kim Kardashian como actriz

Aunque inicialmente reconocida por su reality Keeping Up with the Kardashians, Kim Kardashian ha acumulado más de una docena de papeles como actriz, desde cameos hasta roles protagónicos.

En 2008 debutó con un papel protagónico en la parodia Disaster Movie, y ese mismo año participó en Beyond the Break como «Elle». En 2009 tuvo roles en series como CSI: NY (como Debbie Fallon) y en comedias románticas como Deep in the Valley.

Kim Kardashian se une al cast de la doceava temporada de American Horror Story (Instagram @KimKardashian)

También prestó su voz en American Dad! y apareció como ella misma en 2 Broke Girls, Last Man Standing y Ocean’s Eight.

El punto de inflexión en su carrera actoral llegó en 2023, cuando obtuvo su primer papel con peso dramático en la exitosa serie American Horror Story: Delicate, interpretando a Siobhan Corbyn, la publicista de Emma Roberts.