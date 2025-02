En el último capítulo de ‘The Kardashians’, la empresaria confesó que, aunque le cuesta permitir que su hija ingrese al mundo del entretenimiento, no tiene más opción que brindarle su apoyo.

Si hay un miembro de la familia Kardashian que está por convertirse en la próxima it girl, es North West, la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West. A sus escasos 11 años, ‘Norty’, como la llama su mamá, está comenzando a hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento. Aunque para la empresaria este proceso puede resultar complicado, según cuenta en la última temporada de The Kardashians, no ha dudado en mostrar todo su apoyo a su hija en cada paso que da.

Kim Kardashian comparte su dilema al apoyar a North en el mundo del espectáculo

En el último episodio del reality The Kardashians, la fundadora de SKIMS confesó que dudó sobre dejar que su hija de 11 años actuará en una adaptación teatral de El Rey León como el personaje de Simba.

Aunque inicialmente había dudado si dejaría participar a su primogénita, Kardashian reveló que lo aceptó porque podría ser una buena oportunidad para ella, pues sabe que tiene todo el potencial para lograr grandes cosas.

“Decidí que la dejaré hacerlo. Sabes, esto es algo que realmente me pesa, pero es algo que ella quiere hacer», dijo en el reality.

«Creo en ella y creo que puede hacerlo. ¿Y sabes qué? No hay nada mejor que tener a Kris Jenner, en quien puedes apoyarte para recibir consejos para tus hijos”, señaló.

En otra escena del más reciente capítulo, la exesposa de Kanye West se sentó con su mamá Kris Jenner mientras ambas discutían sobre la obra de ‘El Rey León’.

“Hoy tuve una llamada con Disney. Fuimos y había un coreógrafo», dice Kim. «¿Un coreógrafo?», pregunta Jenner. «Él ha estado viendo sus bailes en TikTok y dijo que tendrá a todos los bailarines a su alrededor», explicó Kardashian. «Voy a ir a casa y hablaré con ella al respecto».

La empresaria continúa diciendo que si bien estaba muy emocionada por que su hija actúe, no necesariamente se siente lista, pero cree que no tiene otra opción. «Lo tomas un día a la vez y, antes de que te des cuenta, no puedes creer cómo pasa el tiempo», dijo Kris Jenner. «Ella será una adolescente antes de que te des cuenta».

El poderoso mensaje que Kim Kardashian recibe de su padre a través de médiums

De regreso al set del confesionario de The Kardashians, Kim Kardashian reveló que su mayor deseo es ver crecer a su hija. Además, compartió que algunos médiums con los que ha hablado le han transmitido un mensaje de su difunto padre, Robert Kardashian, quien asegura que no podrá impedir que North haga lo que desee.

«Creo que, como madre, lo único que quieres es ver crecer a tu bebé y cada vez que acudo a un médium o algo así, siempre me dicen: ‘Tu papá viene a decirte que no podrás detener a North. Ella quiere tener una gran carrera y tú no podrás retenerla'», contó. «Durante años todo el mundo me lo ha estado diciendo».

North West, la siguiente it girl

North West no solo ha heredado el peculiar carácter de su padre, Kanye West, sino también su talento. Desde pequeña, la hija de Kim Kardashian y Ye ha figurado en el ojo público. En los últimos meses, ha causado revuelo, especialmente desde que comenzó a compartir contenido en TikTok junto a su mamá, donde muestra su estilo de vida, sus outfits e incluso su rutina de skincare.

Además, en diferentes ocasiones, la hemos visto brillando en el escenario junto a su padre, demostrando su creciente presencia en el mundo del entretenimiento.

A sus 10 años, hizo su primera colaboración con Kanye, en la canción Talking / Once Again, del rapero y Ty Dolla $ign, como parte de un proyecto colaborativo como el dúo ¥$.

“Bueno, cuando tenía siete años, quería ser boxeadora. Pero ahora no quiero ser boxeadora. Voy a dedicarme al arte. Cuando tenga unos trece años, quiero pasear perros, ganar dinero para comprar material artístico, porque aquí todo es muy caro”, dijo en una entrevista.

En 2023, durante un concierto de Katy Perry, la cantante subió al escenario a North. Incluso, le pidió a la pequeña que mostrara al público sus movimientos de baile. ‘Norty’ aceptó con la condición de que sus amigas (includa Gracie, la hermana de Selena Gomez) subieran al escenario.