Khloé Kardashian se reúne con Lamar Odom 9 años después de su polémico divorcio

Khloé Kardashian se reunió con su ex esposo, Lamar Odom, por primera vez en nueve años como una forma de cerrar ese capítulo de su vida.

La modelo coordinó la visita en la casa de su mejor amiga Malika Haqq y no le contó a sus hermanas ni a su mamá, Kris Jenner, al respecto, alegando que Kris «habría estado llorando» si hubiera sabido de la reunión.

Khloé Kardashian se reúne con Lamar Odom

Durante el estreno de la sexta temporada de The Kardashians, Khloé Kardashian reflexionó sobre su tormentoso matrimonio con Lamar Odom, con quien estuvo casada de 2009 a 2016, después de que el jugador de basquetbol sufriera fuertes problemas de adicciones que lo llevaron a estar hospitalizado con soporte vital.

Lamar Odom y Khloé Kardashian estuvieron casados de 2009 a 2015. (Getty Images.)

En una confesión, Khloé dijo sobre su ex pareja: «Lamar fue y es definitivamente alguien que sentí que era el amor de mi vida”, aseguró la modelo frente a la cámara. “Me casé cuando tenía 24 años y, aunque él y yo nos casamos 30 días después de que nos conocimos, lo amé con todo mi corazón y mi alma”.

La empresaria recordó haber puesto todo de su parte en su relación con Lamar y agregó: “Me tomé mis votos muy en serio y estuve casada durante unos siete años, pero había cosas más importantes que no se podían arreglar en ese matrimonio. Así que la última vez que lo vi fue en 2016”.

https://www.youtube.com/embed/qM-a4VjMVZU?si=pLUyJBW-ZBuG3Tvx

«No sé si podría expresar con palabras lo que sentí por Lamar. Fue el momento más especial y mágico de mi vida, el amor más puro que he tenido. Y aunque hubo tanta oscuridad en ese matrimonio, hubo momentos de gran luminosidad. Y lo amo y lo valoro», continuó sobre su relación.

Khloé Kardashian quiso cerrar un capítulo en su vida

En el programa, Khloé Kardashian explicó que decidió acercarse a Lamar Odom para devolverle algunas de sus posesiones más preciadas y cerrar ese capítulo en su vida. «No he tenido contacto con Lamar en nueve años y creo que es hora de deshacerme de todo lo que pueda».

Khloé Kardashian y Lamar Odom (Getty Images)

Khloé dijo que tuvo que romper contacto con él después de que su sobredosis de 2015 lo dejara en coma, lo que la llevó a cuidarlo durante meses. Cortó oficialmente los lazos en esa época cuando descubrió que él estaba repitiendo algunos de los mismos comportamientos que ella simplemente no pudo soportar, entre ellos las infidelidades.

“Repetía algunas de las mismas conductas que yo no podía soportar. Me sorprendió que él mismo repitiera esas conductas al salir de todo el accidente de Las Vegas”, dijo en una confesión. “Alquilé una casa para Lamar al lado de la mía. Se estaba quedando allí con cuidadores y rehabilitándose. Fui y descubrí a Lamar haciendo cosas que no debía haber hecho. Estaba muy molesta. No he vuelto a ver a Lamar desde ese día”.

Khloé Kardashian y Lamar Odom (GettyImages)

Khloé admitió que la conversación fue incómoda: “Ya no conozco a esta persona. Es solo una tontería”, compartió. “Estaba visiblemente incómodo, nervioso y sudando. No sé si piensa que voy a despotricar contra él, pero parece asustado”. El jugador acabó pidiéndole un abrazo a Khloé.