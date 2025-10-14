Kenia Os apoya a Belinda tras demanda contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital

Kenia Os apoyó a Belinda, luego de que la cantante obtuvo una orden de protección contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital.

Kenia Os se pronunció en defensa de Belinda , luego de que la cantante emprendiera acciones legales contra Lupillo Rivera por el delito de violencia digital.

El abogado de la artista de origen español explicó que la denuncia busca frenar la difusión de contenido privado que afecta la reputación y dignidad de la artista.

Kenia Os apoya a Belinda tras demanda contra Lupillo Rivera

Ante esta situación, Kenia Os celebró que Belinda no se quedara de brazos cruzados y tomara acciones legales en contra Lupillo Rivera por el delito de violencia digital.

Belinda y Kenia Os (Instagram)

“Me encanta, me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada, porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y las cosas que se dicen, sobre todo a las mujeres, que siempre se nos están poniendo en chismes con tal persona, con otra persona”, expresó la cantante.

La influencer también subrayó el derecho de su colega a vivir su vida sin ser juzgada: “Y me encanta que alzó la voz y que dijo: ‘Paren’, o sea, hasta aquí. Y si fue, no fue, lo que sea, es su vida personal. Aparte, tiene todo el derecho, está soltera, está hermosa, está guapísima, o sea, ¿qué les importa con quién salió? Que disfruten, ¿no?”

La artista reconoció que ella misma ha optado por el silencio en muchas ocasiones, aunque celebra que cada vez más mujeres se atrevan a hablar sin miedo.

“Yo por muchísimo tiempo me quedé callada con muchísimas cosas y hay cosas que todavía me sigo quedando callada. Pero estoy bien con ellos, ¿sabes? Creo que eso me da paz mental a mí y salud mental”.

Belinda obtuvo una orden de protección contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital.

A través del abogado de Belinda , se dio a conocer que fue el pasado 2 de octubre cuando la cantante y actriz emprendió acciones legales en contra de Lupillo Rivera, según un comunicado emitido por el despacho Maceo, Torres y Asociados.

“El día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 20 Quater y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal aplicable, derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”, explica el documento.

Belinda obtuvo una orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital (Instagram / Belinda)

Una semana después, a través de un comunicado dado a conocer por la oficina de prensa de la intérprete de “Amor a primera vista”, se explicó que “en el marco de la carpeta de investigación en curso, la autoridad ministerial decretó medidas de protección en favor de la cantante y actriz Belinda Peregrín Schüll, luego de que Guadalupe Rivera Saavedra, conocido como “Lupillo Rivera”, difundiera imágenes y contenidos en redes sociales sin su consentimiento”.

Además, se recalca que las conductas presentadas por el cantante de regional mexicano “no sólo vulneran la intimidad y la dignidad de Belinda, sino que constituyen una forma de violencia digital y mediática, reconocida en la legislación mexicana como un acto que afecta directamente la integridad psicológica y emocional de las mujeres”.