Kendrick Lamar se lanza contra Drake en el show del Super Bowl

El espectáculo del medio del Super Bowl fue protagonizado por Kendrick Lamar y durante su show, el público fue testigo de una nueva entrega entre la rivalidad del rapero y su colega Drake.

Durante su presentación en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, el cantante no dejó pasar la oportunidad de lanzar un comentario que muchos interpretaron como un golpe directo para el intérprete canadiense.

Kendrick Lamar se lanza contra Drake en el Super Bowl

El pasado mes de enero, Drake interpuso una demanda Universal Music Group por difamación y acoso tras el lanzamiento del éxito de Kendrick Lamar, Not Like Us, la cual ganó dos Grammy en la pasada entrega de los premios.

Kendrick Lamar (AFP)

En la canción, Lamar acusa al rapero de ser un “pedófilo certificado”, tras los múltiples rumores de haber intentado acercarse a actrices o cantantes cuando estas eran menores de edad. Algo que por supuesto Drake ha negado.

Ahora, durante su espectáculo del medio del Super Bowl, Kendrick Lamar cantó su exitosa canción, pero el rapero estadounidense decidió cantar una nueva estrofa que hace referencia a la demanda que interpuso Drake.

¿Qué decías Drake? Escuche que te gustan jóvenes. Ojalá que nunca conozcas la celdas del bloque uno. Y para cualquiera que hable con él y esté enamorada, solo asegurate de esconder a tu hermanita de él», dice la canción.

El artista quiso agragar al tema: “Quiero poner su canción favorita… pero ustedes saben que él ama demandar”, cantó Lamar durante el espectáculo, lo cual provocó los gritos del público.

La disputa entre Kendrick Lamar y Drake

La relación entre Drake y Kendrick Lamar ha cambiado radicalmente con los años. Al inicio de su carrera, Drake fue una de las primeras celebridades en apoyar a Lamar, incluso colaboraron en una canción juntos.

Kendrick Lamar (Getty Images)

Sin embargo, todo cambió cuando ambos comenzaron a lanzarse indirectas en sus canciones. En 2023, Drake estrenó First Person Shooter junto a J. Cole, en el que ambos insinuaban que Lamar estaba por debajo de ellos entre los mejores raperos.

Fue entonces que Kendrick Lamar lanzó Euphoria, canción en la acusa a Drake de racismo. Pero el canadiense no se quedó atrás y respondió con otro tema: Family Matters, en la que lo acusa de ser infiel.

Drake (Getty Images)

Pero tal parece que las cosas no terminaron ahí, pues Kendrick Lamar sorprendió con Not Like Us, una canción que se volvió viral. El éxito ha sido tan grande que incluso desató una disputa legal entre los artistas.