Keanu Reeves revela que le hubiera gustado interpretar a Wolverine pero cree que es muy tarde

Uno de los candidatos favoritos, de los fans, para relevar a Hugh Jackman en el papel de Wolverine es Keanu Reeves. Muchos sueñan con el actor de Matrix en la piel de uno de los mutantes más queridos de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel. El propio intérprete ha revelado que, efectivamente, ser Logan es uno de sus sueños. Sin embargo, hay un pequeño problema, el artista cree que es demasiado tarde para obtener el papel.

En una entrevista con SiriusXM, el actor admitió que le hubiera encantado haber tenido el papel de Logan en la saga X-Men. “Siempre quise ser Lobezno. Pero es demasiado tarde”, explicaba Reeves. “Ahora ya estoy en otra cosa”, agregó.

Pese a su gran popularidad, el protagonista de John Wick tendría 23 años más de los que tuvo Hugh Jackman cuando interpretó a Lobezno en X-Men en 2000. De hecho, Reeves tiene cuatro años más que Jackman, lo que, efectivamente, hace que sea muy difícil que le releve en el papel del superhéroe.

Eso no impide que los fans puedan seguir disfrutando de ver a Reeves convertido en un héroe de acción. El actor canadiense, que estrena en Estados Unidos Bill and Ted Face the Music, tiene entre sus próximos proyectos volver a ser Neo en la cuarta entrega de Matrix y meterse de nuevo en la piel de John Wick en dos nuevas secuelas que se rodarán simultáneamente.

Las quinielas sobre quién relevará a Hugh Jackman continúan y no tienen visos de terminar, puesto que la llegada de los X-Men, Deadpool y los Cuatro Fantásticos al MCU va a ser un proceso largo. Eso sí, ya hay nombres que pueden descartarse, como el de Kit Harington, que será Black Knight en The Eternals, que se estrenará el año que viene.

Fuente: Sin Embargo