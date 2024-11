Katy Perry y John Mayer se reencuentran a casi 10 años de su ruptura

La ex pareja coincidió en el concierto que Sabrina Carpenter ofreció el fin de semana en Los Ángeles.

Katy Perry y John Mayer fueron vistos poniéndose al día en el concierto de Sabrina Carpenter en Los Ángeles, casi una década después de separarse. Mientras los ex llegaron al Kia Forum por separado, Mayer, de 47 años, estaba sentado justo detrás de Perry, de 40 años, en la sección VIP.

En un video compartido en el Instagram de Deuxmoi, se puede ver a la cantante de Teenage Dream volteado y platicando con el intérprete de Gravity, quien se inclinó hacia adelante en su asiento.

El reencuentro de Katy Perry y John Mayer

Katy Perry y John Mayer parecía estar inmerso en una conversación mientras esperaban que comenzara el concierto a pesar de su complicada historia. La cantante de Dark Horse estuvo acompañada por su hija de 4 años, Daisy, a quien comparte con su prometido Orlando Bloom.

Perry comenzó a salir con la estrella de Piratas del Caribe un año después de que ella y Mayer terminaron su relación.

Katy Perry y John Mayer comenzaron a generar rumores de romance en 2009, pero no comenzaron a salir hasta tres años después. En ese momento se unieron por su creatividad y amor por la música durante su romance que duró años, e incluso colaboraron en la canción de 2013 Who You Love.

Katy Perry y John Mayer (GettyImages)

Sin embargo, tuvieron notorias diferencias entre ellos y se separaron varias veces antes de terminar oficialmente las cosas para siempre en 2015. Aunque Perry siguió adelante con Bloom, a Mayer pareció costarle superar la relación con la estrella del pop.

John Mayer le dedicó una canción a Katy Perry

En 2017, John Mayer lanzó una canción titulada Still Feel Like Your Man, que admitió que se refería a Perry.

Katy Perry y John Mayer (GettyImages)

En la canción, Mayer canta sobre guardar el shampoo de una ex en su baño en caso de que ella alguna vez regrese y aferrarse a viejas cartas porque teme «nunca encontrar otra» persona como ella.

Si bien el cantautor no ha tenido una relación pública desde su separación, anteriormente reveló que está listo para sentar cabeza. “La gente no cree que quiera casarme. Yo quiero casarme, sin duda”, le dijo a su amiga Kelly Rizzo en enero pasado.

https://www.youtube.com/embed/NyCst7We6Uw?si=2UbfFE0rnseC-8xP

Continuó: “Ya sabes cuál es el secreto, que es que en realidad soy bastante equilibrado. Y tengo muchas ganas de casarme aunque sea para que mi esposa sepa en su corazón que John sabrá qué hacer. Creo que ese nivel de confianza es lo mejor del mundo para mí”.