Katy Perry es acusada de acoso sexual por el modelo Josh Kloss

Una vez más Katy Perry está involucrada en un escándalo, pero esta vez es mucho más grave que un plagio o que la molestia del público cuando lanzó una colección de zapatos con mensaje racista; ahora, la acusación es nada más y nada menos que por acoso sexual en contra de un modelo que trabajó con ella.

Fue el propio Josh Kloss quien a través de su cuenta de Instagram publicó un par de mensajes relatando su experiencia junto a la cantante estadounidense que, según el testimonio, lo habría obligado a mostrarse desnudo ante varias personas entre las que se encontraban amigos de ella y desconocidos.Puedes leer:

Kloss explica que en 2010, cuando trabajó como modelo del video de la canción Teenage Dream, sufrió humillaciones en más de una ocasión por parte de Perry que incluso dijo ante todo el equipo de trabajo que besarlo (para una escena) había sido “asqueroso”. Pero el hostigamiento no quedó ahí.

Las implicaciones sexuales continuarían cuando Kloss, invitado por la intérprete de Roar, asistió con una de sus amigas a la fiesta de cumpleaños de Johnny Wujek; en el lugar, sólo un instante después de saludarse, Perry habría aprovechado un descuido del modelo para bajarle los pantalones y la ropa interior, dejándolo desnudo.“Llevé conmigo a una amiga que quería conocerla. Cuando la vi, nos abrazamos, ella era aún mi amor platónico. Pero cuando me volví para presentarle a mi amiga, jaló mi ropa hasta mostrar a un par de amigos y a la multitud mi pene”.Josh Kloss

Josh KlossInstagram: @iamjoshkloss

Kloss publicó el mensaje el pasado lunes 13 de agosto en una especie de conmemoración del noveno aniversario desde el lanzamiento del que calificó como “uno de los trabajos más confusos, agresivos y menospreciadores que he hecho”. Al mismo tiempo, Kloss condenó el hecho de que existan hombres con poder que cometen acciones “perversas”, pero resaltó que las “mujeres poderosas pueden ser igual de desagradables”.

Josh KlossInstagram: @iamjoshkloss

¿Por qué 9 años después?



Igual que suele suceder en todos los casos en que alguien decide hablar para denunciar acoso sexual en contra de un personaje público, los fanáticos de éste último se encargan de insultar, humillar y cuestionar a quien fue la víctima, y Kloss no ha sido la excepción.

Entre todo, Josh ha sido cuestionado sobre por qué esperó tanto tiempo para tocar el tema. “Traté de llevarlo a la tumba para protegerla a ella y a mí mismo, pero el problema me supera”, respondió y agregó una historia en la que explica que lo hizo ahora porque nadie puede acusarlo de querer ganar fama o dinero con esto. Admitir que fui violado así y no llamé a la policía, fue difícil y tomó mucho tiempo. Millones de veces podría haber dicho esto, pero entonces me habría beneficiado económicamente. Ahora no.Josh Kloss

En la cuenta del modelo, varias imágenes han sido borradas por Instagram al recibir denuncias de “contenido explícito” por desnudos y en los comentarios que se leen en sus más recientes publicaciones puede leerse a gente acusando a los seguidores de Perry por este intento de censura.

Más aún, decenas de cuentas que utilizan como foto de perfil algún retrato de la cantante, escriben continuamente comentarios con amenazas, burlas e insultos, además de llamar a otros fans para “tirar” las redes sociales del modelo.

Josh KlossInstagram: @iamjoshkloss

Fuente: SDP Noticias