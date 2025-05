Kate y William protegen a Charlotte del rol de “repuesto” que vivió Harry

La princesa Charlotte y sus papás, William y Kate, enfrentan dilemas mientras viven las complicaciones que implica su particular papel dentro de la familia real.

El pasado 2 de mayo de 2025, la princesa Charlotte celebró su décimo cumpleaños en el centro de atención que la familia real británica generó el año pasado con la revelación del cáncer de Kate Middleton y el rey Carlos y en medio de la tensa relación que el príncipe Harry y Meghan tienen con el resto de la familia.

Kate y William cuidan a Charlotte del rol de «repuesto» que vivió Harry

Sin embargo, más allá de las festividades, Charlotte y sus papás enfrentan dilemas mientras viven las complicaciones que implica su particular papel dentro de la familia real.

Ocupando el lugar detrás del príncipe George, heredero al trono, su posición conlleva riesgos y desafíos que su tío, el príncipe Harry, quien también vivió como «el repuesto», ha compartido abiertamente en su autobiografía Spare.

Su actual posición, como tercera en la línea de sucesión al trono, ha generado reflexiones sobre cómo la familia real está manejando su crianza para evitar los desafíos que enfrentó su tío, el príncipe Harry.

Princesa Charlotte, príncipe George y príncipe Louis (Getty Images)

«La difunta reina Isabel siempre fue muy consciente de ese papel extraordinario y desafiante del número 2», dijo el biógrafo real Robert Hardman, autor de The Making of a King a People.

«Por eso sentía una especial debilidad por su hermana Margarita, por su hijo Andrés y por Harry. Comprendía que ocupar un segundo plano en una familia e institución estrictamente jerárquicas conllevaba desafíos», agrega.

Para ello, de acuerdo con una fuente cercana a la familia real, el príncipe William y Kate Middleton han adoptado un enfoque consciente para criar a Charlotte y sus hermanos, el príncipe George y el príncipe Louis, con el objetivo de que tengan una infancia equilibrada y alejada de las presiones tradicionales de la realeza.

Kate Middleton y la princesa Charlotte. (Getty Images)

Quieren asegurarse de que la identidad y bienestar de sus hijos no se vean definidos por su posición en la línea de sucesión.

Harry habló abiertamente sobre tener el rol de ‘repuesto’

Este estilo de vida busca evitar que Charlotte se sienta relegada a un papel secundario, como ocurrió con el príncipe Harry, quien en su libro Spare, habló de las luchas emocionales y de identidad al ser considerado como «el repuesto» en la familia real.

“Yo era la sombra, el apoyo, el plan B. Nací en el mundo por si algo le pasaba a Willy”, escribió Harry en su libro.

El príncipe Harry duque de Sussex (Carl Court/Getty Images)

Harry compartió que ser el “repuesto” le generó tensión y rivalidad con su hermano, William, y momentos en los que se sintió desestimado o devaluado.

«Mi familia me había declarado nulo. No me quejé, pero tampoco necesitaba darle vueltas. Era mucho mejor, en mi opinión, no pensar en ciertos hechos… Pero a nadie le importaba un comino con quién viajaba», agregó.