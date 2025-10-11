Kate Middleton señala la preocupante “epidemia de desconexión” ocasionada por los celulares y cómo afecta a los niños

En un texto firmado junto con un investigador de Harvard, Kate advierte sobre los riesgos de pasar demasiado tiempo frente a los dispositivos digitales.

Kate Middleton, princesa de Gales, afirmó estar preocupada por los efectos nocivos de los teléfonos celulares en las relaciones humanas.

En particular, por el riesgo que representa para los niños al referirse a una “epidemia de desconexión”, según un texto publicado el jueves en el sitio web de su fundación para la infancia.

Kate y William evitan que sus hijos tengan teléfonos celulares

Kate Middleton y su esposo, el príncipe William, quienes son papás de tres hijos: los príncipes George, de 12 años, Charlotte, de 10, y Louis, de 7, han destacado en distintas oportunidades que ninguno de ellos tiene celular.

«Somos muy estrictos al respecto», confesó la semana pasada el príncipe de Gales en una entrevista.

Kate Middleton, princesa de Gales (KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP)

El jueves pasado, al visitar la asociación benéfica Home-Start, en Oxford, en el sureste de Inglaterra, especializada en la ayuda a padres con niños pequeños, la princesa de Gales habló con voluntarios y familias sobre la importancia de los lazos familiares, luego de publicar un texto en el que hace referencia al efecto negativo que pueden tener los dispositivos digitales en las relaciones interpersonales.

‘Epidemia de desconexión’, el riesgo que representan los celulares en las familias, señalado por Kate Middleton

En el sitio web de la Royal Foundation Centre of Early Childhood, la organización que Kate Middleton creó en 2021 y que se ocupa de la primera infancia, la princesa de Gales publicó un texto, en colaboración con un psiquiatra estadounidense, Robert Waldinger, director de un estudio sobre el desarrollo adulto llamado «The Harvard Study of Adult Development», para señalar los peligros de la «interferencia tecnológica».

«Aunque los dispositivos digitales prometen mantenernos conectados unos con otros, frecuentemente hacen lo contrario», señalan en el documento la princesa de Gales y Robert Waldinger.

«Nuestros teléfonos celulares, tabletas y computadoras se han convertido en fuentes de distracción permanente, que fragmentan nuestra atención y nos impiden prestar a los demás la consideración que las relaciones humanas exigen», añaden.

«Consultamos nuestros teléfonos durante las conversaciones, navegamos por las redes sociales en cenas familiares o respondemos correos electrónicos mientras jugamos con nuestros hijos», explica el texto.

«No solo estamos distraídos, sino que estamos retirando la forma de amor más elemental que requiere la conexión humana», señala Kate Middleton en el documento escrito en colaboración con el psiquiatra Robert Waldinger.

Kate Middleton y el príncipe William señalan la importancia del apego en el desarrollo emocional de los niños

La princesa de Gales, de 43 años, visitó Home-Start Oxford, que ofrece apoyo gratuito a familias con al menos un hijo menor de 5 años que atraviesan momentos difíciles, para hablar sobre la importancia del vínculo de apego en el desarrollo emocional de un niño.

En este sentido, Kate Middleton hizo eco de la preocupación que recientemente expresó su esposo, el príncipe William sobre la importancia de dedicar tiempo de calidad en familia, en especial cuando hay niños que se encuentran en su primera infancia.

“Tienes que tener esa calidez, esa sensación de seguridad, protección, amor… si no les brindas a los niños ahora un hogar feliz, saludable y estable, los estás preparando para un momento difícil y una caída”, señaló William durante su participación en el programa de Apple TV+, The Reluctant Traveller, presentado por el actor de American Pie, Eugene Levy.

Y si se trata de tener ideas para pasar el tiempo de forma entretenida entre papás e hijos, una de las actividades que más anima a la princesa de Gales son las manualidades.

Los príncipes George, Charlotte y Louis no tienen permitido el uso de teléfonos celulares (Getty Images)

Por ello durante su visita al lugar acompañó a los participantes en una sesión de actividades que involucran a los integrantes de las familias, tal y como ella misma ha dicho que ocurre en su casa.

Al respecto, Kate Middleton señaló y celebró anteriormente que, durante las vacaciones de verano, sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, dedicaron mucho tiempo a realizar manualidades por todos los rincones de su casa, un aspecto que en sentido práctico los mantiene alejados de la idea de tener celular.