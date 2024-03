Kate Middleton reaparece «feliz y saludable» en medio de la polémica

Luego de semanas de especulaciones por su sospechosa ausencia tras una operación en el abdomen, Kate Middleton por fin reapareció.

El pasado sábado la princesa de Gales y su esposo, el príncipe William, fueron vistos haciendo compras en una tienda cercana a su casa en Windsor.

Kate Middleton reaparece «sonriente y sana» en medio de la polémica

TMZ publicó un video que fue grabado el sábado cuando Kate y William salían de Windsor Farm Shop, un negocio que está a aproximadamente una milla de su casa, el mismo lugar donde testigos afirmaron a The Sun haberlos visto.

De acuerdo con testigos, Kate veía «feliz, relajada y saludable» mientras caminaba por la tienda, una especie de supermercado.

Aunque en las imágenes no aparecen sus tres hijos, The Sun afirmó que pasaron la mañana del sábado viendo a los niños jugar.

Al principio, no había evidencia que respaldara esta versión, sin embargo, TMZ publicó ya el video.

«Noté a una pareja escogiendo pan y cuando la mujer volteó sentí como si hubiera visto esa cara antes. Me era familiar. La conocía de alguna parte (…) Fui a mi coche y cuando salieron de la tienda simplemente los grabé. Creo que salieron por una puerta del lugar y, simplemente, desaparecieron… no vi ningún coche. Sólo quería compartir con mi familia las imágenes y mostrar lo normales que eran», aseguró la mujer que los grabó.

Las últimas semanas circularon diversas versiones en torno a la sospechosa ausencia pública de Kate tan someterse a una cirugía abdominal en enero pasado, de la que no se dieron detalles. La polémica creció cuando, a propósito del Día de las madres en Inglaterra, la Casa Real publicó una fotografía «reciente» de ella con sus hijos y en las redes se descubrió que había sido alterada.

Con información de Quién