En medio de su tratamiento contra el cáncer, Kate Middleton “irrumpió” en Wimbledon para enviarle un mensaje al tenista Andy Murray, quien terminó su carrera por dicho torneo, debido a que se encuentra en la etapa final de su trayectoria en las canchas. Sin embargo, la “aparición” de la princesa de Gales fue virtual, ya que recurrió a sus redes sociales para mostrarle su apoyo al tenista británico de 37 años.

Kate Middleton ‘irrumpe’ en Wimbledon con mensaje para Andy Murray

La princesa de Gales, quien en la actualidad está recibiendo quimioterapia tras haber recibido un diagnóstico de cáncer, compartió un mensaje excepcional a la leyenda del tenis en la cuenta de Instagram del Príncipe y la Princesa de Gales este sábado 6 de julio, para demostrar su admiración y respeto por la trayectoria del deportista.

“Una increíble carrera en Wimbledon llega a su fin. Deberías estar muy orgulloso, Andy Murray. En nombre de todos nosotros, ¡gracias!”, escribió Kate, cuya más reciente aparición en público fue durante el desfile militar Trooping the Colour, en junio pasado. El mensaje, que apareció en la sección de Historias de Instagram, estaba firmado con una «C» de Catherine, según destaca People.

El mensaje de Kate Middleton al tenista Andy Murray quien se despide de Wimbledon (Instagram)

Andy Murray dice adiós a Wimbledon

El pasado viernes 5 de julio, el tenista Andy Murray, de 37 años, jugó uno de sus últimos partidos en el torneo de Wimbledon, tras el cual se conmovió casi hasta las lágrimas cuando le rindieron un merecido homenaje.

«Es duro porque me encantaría seguir jugando pero no puedo», afirmó sobre el agridulce adiós al deporte. «Físicamente, es demasiado difícil ahora. Todas las lesiones se han acumulado y, como dije, no han sido insignificantes».

Andy Murray dice adiós a Wimbledon (Mike Hewitt/Getty Images)

Kate Middleton, princesa de Gales, y Andy Murray han sido amigos desde hace varios años. En 2023, tenista saludó en silencio a Kate, quien se encontraba en las gradas, tras el partido contra Ryan Peniston. Murray la señaló a ella y a Roger Federer entre la multitud durante sus comentarios en la cancha.

Tres años antes, durante la pandemia, Kate y Andy se unieron para una videollamada sorpresa a jóvenes jugadores de tenis en la escuela primaria Bond en el sur de Londres.

En aquella llamada, Murray les contó a los estudiantes por qué siguió una carrera en el tenis. «Era una de las pocas cosas en las que era bueno. Lo hacía porque lo disfrutaba, porque me divertía», les aseguró a manera de motivación para seguir adelante con el deporte.

Jamie, hermano de Andy Murray, también se mostró conmovido en el adiós de su hermano en Wimbledon (AELTC/Joe Toth/Getty Images)

¿Regresará Kate Middleton a Wimbledon este año?

Kate Middleton ha asistido al torneo de Wimbledon todos los años desde que se casó con el príncipe William en 2011, según recuerda People, excepto en 2013, cuando se perdió los partidos, cuando estaba embarazada del príncipe George y debido a las recomendaciones de su médico.

Ese año, Andy Murray se convirtió en el primer británico en ganar Wimbledon en casi 80 años, consiguiendo finalmente títulos consecutivos de Grand Slam. En la edición actual, los organizadores del torneo de tenis esperan que la princesa de Gales pueda asistir, por lo menos, a la final para entregar el trofeo a quien resulte ganador. El último partido se realizará el domingo 14 de julio.