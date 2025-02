Karla Sofía Gascón se disculpa… otra vez. “Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal”, escribió Karla Sofía en una nueva publicación en Instagram.

Esto, tras la polémica que ha protagonizado en días recientes, al darse a conocer antiguos tuits en los que hizo comentarios ofensivos en contra de distintos grupos considerados vulnerables e, incluso, en contra de la La Academia que ahora la tiene nominada al Oscar como Mejor Actriz por su participación en Emilia Pérez.

Karla Sofía Gascón dice que sacaron sus palabras de contexto

En su nueva reflexión para tratar de explicar que se encuentra en una etapa distinta de su vida, la actriz española –que se dio a conocer en México con la película Nosotros los Nobles, cuando todavía se identificaba a sí misma como Carlos Gascón– destacó la importancia de expresarse claramente para evitar malos entendidos y, sobre todo, reacciones negativas cuando un mensaje tiene la proyección que han tenido los suyos.

“La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro”, señaló Karla Sofía.

Y es que, como explicó más adelante, sus circunstancias actuales son diametralmente opuestas a lo que había vivido hace apenas medio año: “He pasado de vivir una vida normal a una vida en lo más alto de mi profesión en tan solo seis meses, ahora mi responsabilidad es muy grande porque mi voz no solo me pertenece a mí sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo”, dijo.

Karla Sofía Gascón se disculpa: “No puedo reparar mis actos del pasado”

En un mensaje publicado en Instagram, la protagonista de la película Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, ofreció disculpas ante la polémica desatada por antiguos tuits que publicó, en los que atacó a distintos grupos y que han sido calificados como racistas y discriminatorios, y ahora dijo no ser la misma persona que hace 10 ó 20 años y que, a través del budismo, ha buscado mejorar.

“Me aferré al budismo de Nichiren para cambiar mi vida y la de los que me rodean a mejor, creo que así ha sido. No puedo reparar mis actos del pasado, solo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 ó 20 años, que aunque igualmente no había cometido ningún crimen tampoco era perfecta, ni siquiera lo soy ahora. Solo intento aprender y ser mejor persona cada día”, escribió la actriz española.

Sin mencionar nombres, Karla Sofía indicó que presuntos “adversarios” suyos lograron un aparente objetivo: “mancharla” y “sacar de contexto” las cosas.

“Reconozco, entre lágrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención; siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos”, dijo en el texto.

Karla Sofía Gomez niega insultos a Selena Gomez

Además, Karla Sofía Gascón negó la veracidad del mensaje con el que supuestamente criticó a su coestrella, Selena Gomez y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto con el objetivo de alejarla de la posibilidad de ganar el Oscar. “Han creado (un) post como si fuera yo insultado hasta a mis compañeras, cosas que escribí para glorificar como si fueran críticas, chistes como si fueran realidad, palabras que sin el trasfondo sólo parecen odio. Todo con tal de que no gane nada y me hunda”.

Ante esto, quiso dejar en claro que sus prioridades estarían centradas en su tranquilidad y la de su familia: “Mi madre me dijo ayer algo hermoso: me importa bien poco que ganes nada, solo quiero que estés bien y no te hagan daño” y, ante esta demostración de amor, ella respondió: “Mamá, la vida me ha puesto aquí para mandar un mensaje de esperanza y amor en este mundo, y lo voy a cumplir”, concluyó.

Con información de Quién