Karla Sofía Gascón revela cómo la presión mediática casi la lleva al suicidio

Tras la ola de polémicas en las que se vio involucrada por hacer comentarios desafortunados considerados racistas y xenófobos, lo que provocó la cancelación inmediata de Karla Sofía Gascón, la actriz declaró que a raíz de este suceso, llegó a considerar quitarse la vida.

Karla Sofía Gascón señala que hubo gente que quiso destrozar ‘Emilia Pérez’

En su segunda aparición en el programa español El Hormiguero, Karla Sofía Gascón volvió a tocar el tema de la controversial película Emilia Pérez, la cual fue duramente criticada por haber plasmado una idea errónea de las situaciones que suceden en México. Sin embargo, también externó su opinión sobre la serie de comentarios desafortunados que publicó en sus redes sociales, los cuales provocaron la cancelación inmediata de la actriz.

En la entrevista, Gascón señaló que la cinta de Jacques Audiard no fue el único objetivo de ataque por parte del público, sino que también provocó que personas transfóbicas de ultraderecha se unieran para perjudicarla.

“Se juntó el hambre con las ganas de comer. Ibamos fenomenal porque hicimos una película maravillosa con unas actuaciones increíbles. Han sido tres años dedicados a este proyecto, y hubo gente que quiso destrozar esta película. Más toda la gente que era competencia de la película, que obviamente no quería que ganáramos; las personas a las que no les ha sentado bien la película, las que odian a la gente que triunfa”, dijo.

Karla Sofía Gascón asegura que fue víctima de odio en redes sociales

Asimismo, la nominada al Oscar por Mejor Actriz, dijo que tanto ella como el elenco de Emilia Pérez, fueron víctimas de un sistema de redes sociales dominado por el odio y la envidia.

“Los contextos hay que mirarlos, y si son verdad esas cosas. Estamos en un mundo que está dominado por las redes sociales. Tenemos un problema muy grave, y creo que hay un control de nosotros a través de estas técnicas. Las redes sociales no son las personas reales en un machaque constante a lo que a alguien no le interesa”, agregó.

Karla Sofía Gascón pensó en quitarse la vida

Karla Sofía Gascón afirmó que, en medio de la polémica, hubo momentos en los que sintió como si estuviera en la Santa Inquisición, por lo que consideró quitarse la vida. Sin embargo, a pesar de todo, encontró la fuerza para seguir adelante, motivada por su hija de 14 años.

“He llorado mucho, lo he pasado muy mal. Me he sentido como en la inquisición. Paseando por el Sena con unos lagrimones, pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. Hay momentos en la vida en los que dices: ‘¿para qué estoy en este mundo?”, contó.

“Afortunadamente tengo una hija de 14 años que no dejaré por nada del mundo”, recalcó la actriz que ante el linchamiento mediático que recibió estuvo a punto de atentar contra su vida.

Con información de Quién