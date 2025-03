Karla Sofía Gascón hace mal chiste sobre La Sociedad de la Nieve tras la muerte de Álvaro Mangino

Karla Sofía Gascón vuelve a dar de qué hablar; ahora por un mal chiste de La Sociedad de la Nieve justo cuando muere Álvaro Mangino a los 72 año de edad.

Una vez más Karla Sofía Gascón de 52 años está envuelta en polémica, ¿la razón? Hizo un mal chiste sobre La Sociedad de la Nieve cuando uno de los sobrevivientes de los Andes, Álvaro Mangino, muere.

Pero ¿qué fue lo que Karla Sofía Gascón dijo en sus redes sociales? El nombre de la actriz española se está haciendo tendencia por su mal chiste.

Karla Sofía Gascón es tundida en redes por su chiste sobre La Sociedad de la Nieve

El nombre de Karla Sofía Gascón se está haciendo tendencia en redes tras subir una historia a su Instagram.

En ella presume sus vacaciones en los Picos de Europa, en la Cordillera de España.

Pues en su publicación, Karla Sofía Gascón hace referencia al canibalismo que se retrata en película sobre tragedia de los Andes ocurrida en 1972:

“Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas, me acusan de canibalismo. Es lo único que les falta.”Karla Sofía Gascón

Este mal chiste de Karla Sofía Gascón llega cuando Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes muere.

Y es que tal y como se retrató en la película de La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes, los sobrevivientes recurrieron a actos de canibalismo para sobrevivir.

Este mal chiste de Karla Sofía Gascón, llega justo cuando Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes, murió este 30 de marzo.

Lo cual ha hecho que las críticas a Karla Sofía Gascón lleguen acusándola de falta de sensibilidad y de ser irrespetuosa.

Pues este hecho es considerado como una de las tragedias que conmocionaron al mundo en los 70 y en la actualmente tras el estreno de La Sociedad de la Nieve.

La Sociedad de la Naieve es una película de Netflix retrata la tragedia de los Andes ocurrida el 13 de octubre de 1972 en donde un avión se estrelló en la cordillera de los Andes.

El avión trasladaba a la delegación del club de rugby Old Christians a Chile en donde 13 de los 40 tripulantes murieron al instante.

Días después más integrantes murieron debido a las heridas, el frío extremo y un alud que ocurrió el 29 de octubre; solamente 16 de ellos lograron sobrevivir 72 días y fueron rescatados entre el 22 y 23 de diciembre:

Gustavo Zerbino Antonio Vizintin Eduardo Strauch Adolfo Strauch Fernando Parrado Ramón Sabella Carlos Páez José Luis Inciarte Javier Methol Roy Harley Álvaro Mangino Roberto Francois Pedro Algorta Roberto Canessa Daniel Ferández Alfredo Delgado

Actualmente solamente 13 de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, siguen vivos.

Karla Sofía Gascón borra su publicación sobre La Sociedad de la Nieve mandando mensaje a haters

Luego de que las críticas llegaran a Karla Sofía Gascón por su mal chiste sobre La Sociedad de la Nieve, la tragedia de los Andes y la muerte de Álvaro Mangino este 30 de marzo, la actriz borró su publicación.

Sin embargo, aunque borró la publicación sobre La Sociedad de la Nieve y burlándose del canibalismo, Karla Sofía Gascón volvió a subir otra publicación con el paisaje de fondo.

Pero en esta ocasión, Karla Sofía Gascón mandó un mensaje a sus haters asegurando que “jamás acabaréis con la luz”:

“Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquinado sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mi misma, pero sobre todo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra”Karla Sofía Gascón