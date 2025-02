Karla Sofía Gascón descarta renuncia a nominación al Óscar: «No soy racista»

Karla Sofía Gascón ha estado en medio de una gran polémica, luego de una serie de publicaciones en X y declaraciones que han sido señaladas como discriminatorias.

En la última semana de enero se dieron a conocer clips, así como publicaciones de Karla Sofía Gascón, donde ataca a minorías, compañeras actrices e incluso los mismos Premios Oscar.

Lo cual ha puesto en duda su nominación a los Premios Oscar, pidiendo que se le retire la misma y ni siquiera se presente a la ceremonia.

Al respecto de todo esto, la actriz salió a aclarar todo lo sucedido en una entrevista.

En una entrevista para CNN en español, Karla Sofía Gascón habló de todo lo sucedido recientemente, dejando en claro que no se retirará de los Premios Oscar.

Señala que ella no ha cometido ningún crimen ni ha hecho daño a nadie; afirmando que no es racista, siendo algo que “otra gente” se ha encargado de hacer creer a los demás.

Que si alguien considera que se le debe de retirar la nominación, esto debe de ser con justa razón, demostrando que ella escribió las publicaciones en X con el sentido ofensivo que se le atañen.

Yo no puedo renunciar a una nominación, porque yo lo que he hecho es un trabajo y lo que se está valorando es mi trabajo actoral; y no puedo renunciar tampoco a una nominación, porque yo no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás.Karla Sofía Gascón