La actriz Karla Sofía Gascón, quien fue nominada a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez en los Premios Oscar 2025, vivió una experiencia que le dejó un leve susto tras la gala.

A través de sus redes sociales, Gascón compartió con sus seguidores que terminó drogada luego de consumir un «regalo» que recibió tras la ceremonia.

Karla Sofía Gascón cuenta cómo terminó drogada tras la ceremonia de los Oscar

Aunque ahora se ríe de la situación, Karla Sofía Gascón admitió que el episodio la asustó. Según relató, a través de las stories de Instagram, después de la gala, ingirió una bolsa de chips y una bebida de limón que le habían obsequiado.

Inicialmente, pensó que su mareo era producto del cansancio, pero al notar que los síntomas empeoraban, decidió contactar a un amigo para pedirle que estuviera atento por si algo ocurría.kR

«Pues resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar como mejor actriz principal, me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor a limón «hasta ahí todo bien». De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar, llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: a ver si me ha sentado mal algo que he comido, -reviso la composición de la bolsa de chips -nada, de la lata de refresco…», relató la actriz.

Después de revisar la lata, Karla Sofía se dio cuenta de que el refresco contenía THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, que puede generar efectos como mareos, alteración de la percepción y euforia, pero también puede causar confusión y pérdida de coordinación.

Karla Sofía Gascón responde al chiste de Conan O’Brien en los Oscar

A través de un post en Instagram y sin hacer mención directa de los sucesos en los que se vio envuelta y que la alejaron de los medios de comunicación, la actriz, que se dio a conocer en México por su actuación en la cinta Nosotros los nobles agradeció a La Academia por haberla nominada en la Categoría de Mejor Actriz por su actuación en la película Emilia Perez.

“Gracias a los miembros de la La Academia por la nominación como mejor actriz protagonista, por la invitación a la gala; me gustó mucho, muy amena y divertida”, escribió

“Sobre todo su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O’Brien”, bromeó.

Finalmente, Karla Sofía Gascón dijo que se sentía feliz de poder convivir con sus colegas, y reflexionó sobre el significado de su participación en el filme Emilia Pérez que la llevó a contender como Mejor Actriz en la pasada entrega de los Premios Oscar.