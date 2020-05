Karen Gillan sustituiría a Johnny Depp como protagonista en la nueva cinta de Piratas del Caribe

Disney ya ha puesto en marcha una nueva entrega de Piratas del Caribe. Pero en lugar de regresar con Johnny Depp como protagonista, la compañía hará un sexto filme encabezado por un personaje femenino.

Según informa Disney Insider, la Casa del Ratón quiere a la estrella de Guardianes de la Galaxia, Jumanji y Avengers: Endgame, Karen Gillan, como protagonista de la sexta película de la saga, que aún no tiene título y que, tal y como se venía rumoreando, no contará con su estrella. Sin embargo, por el momento se desconoce si ha habido negociaciones entre Disney y la actriz que encarna a Gamora en el Universo Cinematográfico Marvel.

Los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick estaban interesados en escribir la nueva historia en 2018, pero los dos abandonaron el proyecto en febrero de 2019. Más tarde ese año, el guionista de Chernobyl, Craig Mazin, firmó para escribir el guión de la sexta entrega. Jerry Bruckheimer y Chad Oman también están vinculados a la producción, que por el momento no tiene director.

La saga comenzó en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra, protagonizada por Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley. La cinta recaudó más de 654 millones de dólares en todo el mundo. Después llegaron El cofre de la muerte, En el fin del mundo, Navegando en aguas misteriosas y por último La venganza de Salazar en 2017. La saga a recaudado más de 4 mil 500 millones de dólares en todo el mundo.

Depp apareció en los cinco filmes de la saga pero la compañía decidió prescindir de él en 2018, aparentemente a raíz de las acusaciones de violencia de género por parte de su expareja, Amber Heard.

Sin embargo, a la luz del reciente “giro de acontecimientos en la batalla legal de Depp y el apoyo del público” , algunos ejecutivos de Disney se habrían posicionado a favor del regreso del actor, según desvela We Got This Covered.

Fuente: Sin Embargo