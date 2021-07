Kalimba se habría contagiado de nueva cuenta de COVID-19

Este sábado 10 de julio se llevó a cabo en Ciudad de México el bautizo de Emiliano, el hijo de Érika Zaba, en una celebración realizada en una casona rentada en la colonia Jardines del Pedregal.

A la reunión acudieron 150 invitados, quienes tuvieron que someterse a una prueba PCR para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 y eliminar el riesgo de contagios al interior de la celebración, a donde acudieron los familiares y amigos más cercanos de la integrante de OV7.

De sus compañeros de agrupación, la única presente fue M’Balia, quien acudió con su novio Alejandro Tinajero. Y es que en medio de la situación que persigue al grupo desde hace semanas, se sabe que algunos de los integrantes están distanciados y existe una falta de comunicación, que ellos han admitido. Zaba bautizó al pequeño Emiliano a los 18 meses de nacido (Foto: Instagram/@erikazaba)

Ante la pregunta de la prensa que acompañó a Érika a la ceremonia religiosa en una iglesia de los alrededores de la zona, la rubia contó las razones por las que sus compañeros de la banda pop no acudieron a celebrar al pequeño.

Zaba expresó que Mariana Ochoa se encontraba de paseo en Disney con sus hijos, y aunque había confirmado su presencia, finalmente no pudo viajar de regreso debido a las tormentas presentadas en territorio estadounidense.

Sobre Ari Borovoy, contó que el empresario se encontraba de viaje en la playa. Al respecto de Lidia Ávila, ésta no pudo acudir porque recibió a sus familiares que viajaron desde Estados Unidos para visitarla y les organizó una comida. Los integrantes de OV7 se encuentran distanciados y algunos en términos “incómodos” (Foto: Instagram/@mulatamarichal)

Al respecto deKalimba, La güera, como le dicen sus compañeros de banda, reveló simplemente y sin agregar más detalles que “tiene COVID”, por lo que no pudo asistir a la celebración. Este comentario pasó desapercibido por los presentadores del programa Ventaneando donde se presentó la nota, por lo que ahora los fans del integrante de OV7 comenzaron a mostrar su preocupación en las redes sociales.

El intérprete de Tu corazón lo sabe no ha escrito nada al respecto en sus perfiles de redes sociales, y en sus historias de Instagram sólo destaca la promoción que el cantante le está haciendo a su más reciente sencillo La quiero para mí, y el challenge que lanzó para dicho tema en TikTok.

Este lunes, el intérprete colgó una fotografía donde se le ve con el elenco de la obra musical de cabaret Sie7e, proyecto que tuvo que ser pausado hace un par de semanas y cuya posposición estuvo marcada por los rumores de baja venta de boletos y un brote de contagios de COVID-19 al interior de la producción. Kalimba, Apio Quijano y Ninel Conde al terminar el musical Sie7e en el Pepsi Center (Foto: Karina Hernández / Infobae)

“Empezamos la semana extrañando el teatro, pero pronto estaremos de regreso. (Carita así si mueres por verla)”, escribió.

Pese a la falta de información, los seguidores de Kalimba aducen que el cantante se encuentra bien, pues de lo contrario no estaría compartiendo historias alegres en su perfil social.

Ésta sería presumiblemente la segunda ocasión en que el intérprete de Tocando fondo padece el contagio de la enfermedad, pues ya en noviembre de 2020 había comunicado su resultado positivo. Con esta imagen el cantante dio a conocer su contagio de COVID-19 el 25 de noviembre de 2020 (Foto: Instagram @kalimbaoficial)

Fue a finales de ese mes cuando el hermano de M’Balia mostró una imagen suya sin camisa y recostado junto a su perro en la cama con los ojos cerrados para comunicar brevemente su estado de salud: “Su servilleta con COVID y sir Kobe que no se mueve de mi lado aún in this thing. El COVID es real, no letal”, escribió entonces.

Fue en diciembre, ya superada la enfermedad de la que el cantante no profundizó en sus síntomas, que explicó: “Yo puse un mensaje en mis redes, donde puse ‘el COVID es real no es letal’. Obviamente es letal, no soy tonto, yo sé cuánta mortandad ha habido, pero a lo que me refiero es que hay que mantenernos con esperanza, hay que mantenernos fuertes. Lo más importante te dé, no te dé, lo tengas, no lo tengas, hay que mantener la esperanza”, expresó.

Fuente. Excélsior