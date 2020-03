Kalimba defiende estrategia de AMLO por COVID-19 y se lanza contra Thalía y Eiza González

Ante la rápida propagación del coronavirus COVID-19 en México, algunas famosas como Thalía y Eiza González han criticado la estrategia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto para que la población enfrente el virus sin que su economía se vea lastimada pidiéndole al pueblo que saliera de sus hogares y gastara su dinero en comercios locales.

Pero con lo que no contaban estas estrellas internacionales era con que Kalimba saldría a la defensa de AMLO, señalando que el plan que el mandatario mexicano quiere implementar está perfecto puesto que no todas las personas tienen los suficientes medios para sobrevivir económicamente durante la cuarentena.

“Hay personas que viven al día no a la semana, no al mes al día y esas personas pedirles que se guarden en su casa por quince días no es suficiente la campaña además de guardarse en sus casas debería ser de pedirles a las personas que tienen la capacidad de pagarles esos días…”, dice Kalimba en su video.

Mientras tanto los internautas apoyaron la declaración de Kalimba y lo felicitaron, pues consideran que muchos mexicanos necesitan trabajar para mantener a sus familiares ante esta enfermedad que ha generado cerrar y cancelar miles de empleos.

Con información de El Debate