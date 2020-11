Kalimba da positivo a Covid-19

La pandemia por Covid-19 continúa generando más víctimas y en esta ocasión le tocó a Kalimba, quien recurrió a redes sociales para dar a conocer que era positivo al virus.

El cantante de ‘’Tocando Fondo’’ compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le podía ver recostado en su cama en compañía de su mascota, un perro llamado Kobe.

’Su servilleta con COVID y sir kobe que no se mueve de mi lado aún in this thing. #covid is real. Not lethal’’, escribió el famoso mientras aseguraba estar enfermo.

Aunque no dijo nada sobre sus síntomas, el hecho de que haya decreto la enfermedad como ‘’no letal’’ da a entender que se encuentra estable.

Cabe señalar que los mensajes de sus seguidores no se hicieron esperar y los textos de pronta recuperación llenaron la publicación.