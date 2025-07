Justin y Hailey Bieber reafirman su amor en una escapada familiar a Mallorca

El cantante compartió fotos de su escapada a las playas españolas, donde disfrutó de unos días en familia junto a su esposa, Hailey, y su hijo Jack Blues.

En medio de rumores sobre una posible separación, Justin y Hailey Bieber eligieron Mallorca, España, como el destino ideal para disfrutar de un descanso familiar y emocional. El cantante compartió en redes sociales varias imágenes del viaje, en el que también estuvo presente su hijo Jack Blues, de tan solo diez meses.

Justin y Hailey Bieber disfrutan de una escapada a Mallorca

Justin Bieber atraviesa un momento complicado mientras trabaja en superar problemas de ira y conductas autodestructivas, según ha reconocido él mismo. A esto se suma una aparente inestabilidad emocional que, según diversas versiones, habría puesto en riesgo su matrimonio con Hailey Bieber.

Sin embargo, todo indica que la relación con Hailey se encuentra mejor que nunca. Recientemente, el cantante compartió varias fotos de sus vacaciones en Mallorca, España, donde se le ve disfrutando en familia.

«My forever n always», escribió el cantante junto a las fotos en las que aparece con su esposa abrazados

En otra de las imágenes compartidas, Justin aparece rodeado de amigos y, por supuesto, junto a su hijo Jack Blues, mientras disfrutan de un momento memorable tocando la guitarra y compartiendo risas.

De acuerdo con medios españoles, el recinto que la pareja escogió para disfrutar de unos días en familia no es nada casual: se trata de una lujosa villa en Port d’Andratx, al suroeste de la isla, equipada con seis habitaciones, alberca climatizada, gimnasio, jacuzzi, chef privado y vistas al mar y la Sierra de Tramuntana. Se estima que la renta del lugar puede alcanzar los 60 mil euros por seis días.

Justin Bieber reconoce problemas de ira y manda doloroso mensaje: «Estoy roto»

A mediados de junio, Justin Bieber protagonizó un nuevo escándalo luego de que fue grabado por un paparazzi que intentaba hablar con él en Soho House Malibú, en California. En las imágenes se puede observar al cantante muy alterado mientras le grita al fotógrafo “Deja de preguntarme cómo va todo. Fuera de aquí”.

Tras el incidente, el intérprete de Never say never volvió a despertar preocupación entre sus fans. Publicó en Instagram un mensaje sobre la lucha interna que enfrenta y admitió tener problemas de ira y sentirse roto.

“La gente me sigue diciendo que sane”, escribió Justin Bieber en la publicación. “¿No creen que si hubiera podido curarme yo mismo ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira”.

El cantante aseguró que ha intentado esforzarse a lo largo de su vida «para ser como la gente quiere» y agregó: «Eso me hace sentir cada vez más cansado y de mal humor».

Además, comentó que recurrió a la religión en busca de ayuda. «Jesús es la única persona que me impulsa a querer centrarme en los demás», escribió en su publicación. «Porque, sinceramente, últimamente estoy agotado de pensar en mí mismo, ¿tú no?”.