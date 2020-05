Justin Bieber y Hailey Baldwin estrenan The Biebers, el reality que mostrará aspectos de su vida

El cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin estrenaron este lunes en Facebook Watch The Biebers, un espacio de telerrealidad (reality-show) en el que mostrarán a sus fans algunos aspectos de su vida durante la pandemia del coronavirus.

“Estamos muy emocionados y les damos la bienvenida a nuestra casa en esta cuarentena para ofrecerles una mirada íntima a nuestras vidas”, dijo hoy esta pareja, que es una de las más populares del mundo del espectáculo en estos momentos.

El primer episodio de The Biebers, titulado “Lake Day with the Biebers” (“día en el lago con los Bieber”), está disponible desde hoy y habrá nuevos capítulos cada lunes, miércoles y viernes.

The Biebers llega pocos meses después de que Justin Bieber estrenara en enero en YouTube Justin Bieber: Seasons, otra propuesta de telerrealidad que, en ese caso, se basaba en el proceso de creación y grabación de su disco “Changes” (2020).

Por otro lado, Bieber anunció la semana pasada que publicará junto a Ariana Grande este viernes la canción benéfica “Stuck with U”, cuyos fondos irán a parar a la lucha contra el coronavirus.

Bieber, de 26 años, y Baldwin, de 23, contrajeron matrimonio de manera muy discreta en noviembre de 2018 en Nueva York (EU).

La primera noticia oficial de la boda entre Bieber y Baldwin se conoció en julio de 2018, cuando el cantante confirmó en las redes sociales los rumores que señalaban que se casaría con la sobrina del actor Alec Balwin.

“Iba a esperar un poco antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente: ¡me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia”, escribió el músico.

“No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad pero estoy muy agradecida a Dios por darme a una persona tan increíble con la que compartir mi vida. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento”, apuntó entonces Badlwin.

La pareja se prometió el 7 de julio de 2018 durante unas vacaciones que pasaron juntos en las Bahamas.

