Justin Bieber recuerda su arresto hace 7 años

Justin Bieber prefiere aprender de lo que el pasado le dejó, así hayan sido experiencias amargas, lo seguro, dice, es que tanto entonces como ahora, Dios ha estado cerca de él.

A través de su cuenta de Instagram, Justin recordó uno de los peores años de su vida, el 2014, cuando fue arrestado por sospecha de conducir bajo efectos de estupefacientes.

Con una instantánea del momento del arresto, el cantante reflexionó sobre cómo se sentía en aquél entonces: herido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios.

El canadiense, ahora casado con la modelo Hailey Baldwin, hace retrospectiva de su vida, y aconseja a sus fans aprender del pasado y que éste no se convierta en un impedimento para mejorar y crear un futuro.

“Un día como hoy hace 7 años me arrestaron, no estaba en mi mejor momento. No estoy orgulloso de dónde estaba en mi vida. Estaba herido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios. También usaba demasiado cuero para estar en Miami. Todo esto para decirte que Dios me ha traído en un largo camino. Desde entonces hasta ahora me doy cuenta de algo … Dios estaba tan cerca de mí en ese entonces como ahora. Mi consejo para ti es que ‘dejes que tu pasado sea un recordatorio de lo lejos que Dios te ha traído. No permitas que la vergüenza arruine tu “hoy”, deja que el perdón de Jesús se haga cargo y observa cómo tu vida florece en todo lo que Dios ha diseñado para ti. LOS AMO CON TODO MI CORAZON”, se lee.