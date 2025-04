Justin Bieber preocupa por su comportamiento errático en Coachella

Videos de Justin Bieber que muestran conductas erráticas en el festival de Coachella suman a la lista de señales que indican problemas en su salud mental.

Durante el segundo fin de semana del festival Coachella 2025, Justin Bieber fue captado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, ya que lo muestran con comportamientos erráticos que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Y es que éstos podrían ser síntoma de que el esposo de Hailey Bieber necesita ayuda urgente, una preocupación cada vez más constante entre sus seguidores, quienes se preocupan por su estado de salud mental y físico.​

Justin Bieber preocupó a sus fans tras presentar conductas erráticas en Coachella (Instagram / Justin Bieber)

Justin Bieber preocupa por comportamiento en Coachella

Los festivales de música son los lugares ideales para disfrutar de las presentaciones en vivo al aire libre sin que haya una restricción con respecto al espacio que se puede ocupar como ocurre en un concierto masivo y, al asistir como público a Coachella, Justin Bieber parece haber aprovechado al máximo de esta libertad que brindan este tipo de celebraciones.

¿Se verán cosas peores?

Sin embargo y de acuerdo con los videos que se difundieron del cantante de 31 años, grabados durante el segundo fin de semana del festival de Indio, California, da la impresión de haber fumado marihuana mientras se encontraba junto a su hermano menor de 15 años, Jaxon, según han destacado distintos medios.

Justin Bieber (Instagram / Justin Bieber)

En otros momentos, Justin aparece con el torso desnudo, bailando de forma descoordinada y con la mirada perdida, lo que ha llevado a muchos usuarios de redes sociales a cuestionar si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Asimismo, tanto en medios como en plataformas digitales se han mencionado la apariencia descuidada y la actitud apática que tuvo el ex novio de Selena Gomez durante el evento. Incluso, algunos asistentes mencionaron que el intérprete de “Boyfriend” parecía “desconectado” y que realizaba movimientos “extraños” al bailar, lo que alimentó aún más las preocupaciones sobre su estado físico y emocional; un tema que ha estado muy presente sobre todo desde que Sean “Diddy” Combs, un antiguo colaborador cercano de Justin Bieber, fue acusado y encarcelado por delitos como abuso y explotación sexual, polémica que habría afectado al cantante profundamente.

Las señales de que Justin Bieber necesita ayuda urgente

Las imágenes que muestran a Justin Bieber con un extraño comportamiento en Coachella han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde fans expresaron su preocupación con mensajes como “No está bien”, “¿Qué le pasó?” y “Justin, todo bien?”.

La inquietud se intensificó tras declaraciones anónimas a The Hollywood Reporter por parte de un ex trabajador del artista, quien afirmó que Justin está «perdido» y sin protección adecuada, debido a que nadie se atreve a ponerle límites.

La imagen de Justin Bieber es otro factor que inquieta a sus fans (MediaPunch/Shutterstock/MediaPunch/Shutterstock)

Por su parte, su esposa Hailey Bieber ha mostrado preocupación por la situación. Fuentes cercanas a la pareja indican que Hailey está afectada emocionalmente por las recientes acciones de Justin y teme por su bienestar, aunque permanece comprometida en mantener un ambiente estable para su hijo de siete meses, Jack Blues Bieber.

¿Justin Bieber responde a las críticas o justifica sus acciones?

A través de sus redes sociales, Justin Bieber parece dar respuesta a las críticas y comentarios que han desatado su conducta y publicaciones recientes, y para ello recurre a su fe cristiana. En uno de sus mensajes, el cantante canadiense sugiere que incluso Jesús fue criticado injustamente, por lo que él también puede enfrentar críticas.

En un texto publicado en su Instagram, el cantante asegura que, a pesar de sus defectos, Dios sigue utilizando su vida para cumplir un propósito y alentó a sus seguidores a confiar en el amor divino.

Su pan de cada día…

“Todos los días me despierto pensando que tal vez soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice en esta hermosa historia de vida. Sin embargo, Dios me usa (con defectos y todo) todos los días, ¡de la misma manera que te usa a ti!”, se lee en un texto que publicó Justin en el feed y en las historias de su Instagram.

Los problemas de salud mental han perseguido a Justin Bieber por años (Jason Merritt)

“Nuestra vida es importante”, prosigue el cantante con el mensaje dirigido a sus seguidores y lleno de referencias religiosas. “Dios tiene un plan para nosotros. Nada nos descalifica para experimentar los buenos planes de Dios para nuestra vida”.

“Hoy estoy eligiendo permitir que el amor y la gracia de Dios formen mi día y me den perspectiva, y no hacer que mi día se trate de probarme a mí mismo. Únete a mí si quieres”, concluye.

En semanas recientes, Justin Bieber ha reanimado el debate en torno a su salud mental pues, además de sus frecuentes encuentros con paparazzi en los que el cantante pierde la calma y le grita a los fotógrafos. También ha desatado comentarios negativos por su aparente uso de marihuana y su descuido personal, de los cuales da fe en distintas publicaciones en Instagram; mismas que intercala con imágenes de su hijo, Jack Blues, quien parece tener toda la atención del artista.