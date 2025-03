En medio de la polémica que ha perseguido la vida de Justin Baldoni en los últimos meses, el productor de It ends with us interpuso una contra demanda contra su ex publicista, Stephanie Jones, y su agencia Jonesworks, acusándola de haber filtrado información privada para perjudicarlo en su enfrentamiento con Blake Lively.

Justin Baldoni demanda a su ex publicista por filtrar información privada

El actor y productor señaló que Stephanie Jones, quien había trabajado con él como su publicista, actuó de forma maliciosa y violó su contrato, esto según se lee en los documentos que fueron presentados por el equipo de Baldoni en un tribunal federal de Nueva York.

Uno de los puntos más delicados de la contrademanda señala que Jones supuestamente filtró información a la prensa al contactar a un reportero del Daily Mail en agosto de 2024, rompiendo así una supuesta «tregua» con el equipo de Lively y Sony, distribuidora de la película.

Además, el productor acusa a Jones de despedir abruptamente a Jennifer Abel, colaboradora del actor en Wayfarer Studios, en ese mismo mes y de haber accedido ilegalmente a su teléfono para compartir información confidencial con terceros, incluyendo a la publicista de Lively, Leslie Sloane.

Cabe destacar que la demanda surgió después de que la ex publicista acusara al productor de incumplimiento de contrato. Sin embargo, Justin, en su defensa, alegó que Stephanie había provocado un «drama innecesario» al despedir a Abel. Esta acción, según Justin, desató la controversia que ahora está en el centro de la disputa legal.

«Es innegable que Stephanie Jones inició esta catastrófica secuencia de eventos al violar los derechos más básicos a la privacidad, así como la confianza que aún les quedaba a sus clientes», dijo Bryan Freedman, abogado de Baldoni.

La demanda alega que Jones, quien aparentemente dependía de un vidente, planeó una venganza contra su cliente Baldoni y su socia Abel cuando ambos anunciaron sus planes de abandonar Jonesworks. Según los documentos, esta acción fue parte de una estrategia para vengarse de su salida de la agencia.

Blake Lively pide rechazar la demanda por difamación de Justin Baldoni

Blake Lively presentó una moción ante el tribunal en la que pide que se desestime la demanda, que surge tras las denuncias de acoso sexual que Lively hizo contra Baldoni durante el rodaje de la película It Ends With Us. Esta moción se produce apenas dos días después de que el esposo de Lively, el actor Ryan Reynolds, presentara su propia solicitud para ser excluido del caso.

Lively acusó previamente a Baldoni y a los estudios Wayfarer de implementar un «plan de varios niveles» para dañar su reputación, tras quejarse de haber sufrido «acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores» durante la filmación.

Los abogados de la actriz argumentan que ella está protegida por una nueva ley de California que prohíbe las demandas por difamación basadas en acusaciones de acoso sexual. Esta legislación, que fue promulgada en octubre de 2023 por el gobernador Gavin Newsom, establece que las víctimas de acoso sexual no pueden ser demandadas por difamación por hacer públicas sus denuncia.